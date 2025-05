원팩트/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=아르마다Ent

그룹 원팩트(ONE PACT)가 데뷔 첫 유럽 투어를 개최한다.16일 원팩트의 소속사 아르마다Ent에 따르면 원팩트(ONE PACT·종우, 제이창, 성민, 태그, 예담)가 오는 6월 데뷔 첫 유럽 투어를 개최한다. 원팩트는 6월 20일 네덜란드 암스테르담을 시작으로 22일 독일 쾰른, 24일 프랑스 파리, 26일 체코 프라하, 28일 폴란드 바르샤바, 그리고 이탈리아 밀라노까지 유럽 주요 6개 도시를 순회하며, 현지 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.이번 'ONE PACT WORLD TOUR in Europe: NEXT HORIZON'은 ONE PACT가 데뷔 후 처음으로 유럽 팬들을 만나는 자리로, 멤버들은 이번 투어를 위해 그동안 준비해 온 다채로운 무대와 퍼포먼스를 선보일 계획이다. 멤버들은 각 도시의 팬들과 가까이 소통하며 잊지 못할 추억을 만들 예정이다.원팩트는 2023년 데뷔 미니 앨범 'Moment'를 시작으로 싱글 'PARADOXX', 두 번째 미니 앨범 '[fallIn']', 그리고 최근 발매한 세 번째 미니 앨범 'PINK CRUSH'까지 차별화된 음악적 색채와 완성도 높은 퍼포먼스로 K-POP 씬에서 주목받는 스타로 떠오르고 있다.뛰어난 실력과 매력적인 비주얼로 국내외 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있으며, 최근에는 일본, 대만에서 팬콘서트를 성공적으로 성료했다. 이번 유럽 투어를 통해 글로벌 팬덤을 더욱 확고히 하고, 차세대 K팝 그룹으로서의 입지를 다질 전망이다.소속사 아르마다Ent 측은 "ONE PACT의 무한한 성장 가능성을 유럽 팬들과 함께 나눌 수 있는 기회가 될 것"이라며 "많은 기대 부탁드린다"고 전했다.원팩트의 유럽 투어 'NEXT HORIZON'은 다음 달 20일 네덜란드 암스테르담에서 포문을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr