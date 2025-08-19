그룹 코르티스/사진제공=빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 영어 버전 데뷔 곡으로 글로벌 팬들과의 접점을 넓힌다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 19일 오전 10시 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 'What You Want (feat. Teezo Touchdown)' 발매 소식을 전했다. 이번 곡은 데뷔 앨범 타이틀곡 'What You Want'의 영어 버전으로, 오는 22일 오후 1시 음원으로 공개된다.미국 싱어송라이터 티조 터치다운이 피처링에 참여해 눈길을 끈다. 그는 타일러 더 크리에이터, 드레이크, 트래비스 스콧 등 힙합 아티스트들과 협업한 이력이 있어, '영 크리에이터 크루'를 표방하는 코르티스와의 조합이 주목된다.이번 협업은 지난해 미국 로스앤젤레스에서 열린 송캠프에서 인연을 맺으며 성사됐다. 당시 코르티스에 대한 정보가 거의 없었지만, 티조 터치다운은 다섯 멤버가 함께 곡을 만드는 과정을 지켜본 뒤 합류를 결정했다. 자유로운 분위기 속에서 함께 만든 곡이 바로 'What You Want'였고, 영어 데모 버전을 발전시켜 이번에 정식 음원으로 내놓는다. 원하는 것을 주저하지 않고 얻겠다는 원곡 메시지에 티조 터치다운의 개성이 더해져 새로운 매력을 더할 전망이다.앞서 코르티스는 지난 18일 'What You Want' 음원을 발표하며 정식 데뷔했다. 해당 곡의 콘셉추얼 퍼포먼스 필름은 공개 다음 날인 19일 오전 10시 7분 기준 유튜브 조회 수 100만 건을 돌파했다. 이 곡은 공개 당일 한국 유튜브 인기 급상승 뮤직비디오, 일본 라인뮤직과 QQ뮤직 뮤직비디오 차트 순위권에 진입하며 주목을 받았다.코르티스는 오는 21일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 음악 방송 활동에 나선다. 다섯 멤버는 끊임없이 움직이는 트레드밀 11대 위에서 펼치는 신선한 퍼포먼스로 시청자를 사로잡을 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr