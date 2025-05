사진=김희선 SNS

사진=김희선 SNS

배우 김희선이 딸의 표현에 응답했다.김희선은 12일 자신의 인스타그램 스토리에 16살 딸 연아 양이 올린 게시물 하나를 공유했다.공유된 게시물 속에는 김희선이 선글라스를 착용한 채 쪼그려 앉아 통화를 하며 밝게 웃고 있는 모습. 연아 양은 그런 김희선을 향해 "Happy Mothers Day to the best mom♥"(최고의 엄마, 어머니의 날 축하해요)이라는 문구를 덧붙여 김희선을 향한 존경과 사랑을 표현했다.이에 김희선은 감동한 듯 해당 게시물을 공유하며 "Thank you"라고 화답해 훈훈한 모녀 사이를 인증해 눈길을 끌었다.한편 김희선은 2007년, 3살 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 연아 양을 두고 있다. 연아 양은 6세 무렵 영재 시험에서 만점을 받아 화제가 된 바 있다. 연아 양은 미국 LA에서 유학 중인 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr