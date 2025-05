사진=텐아시아DB

내년 초 계약 만료된다고 알려진 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 'KCON JAPAN 2025'의 개최 첫날부터 전 세계 팬들의 마음을 사로잡았다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 9일 일본 마쿠하리 멧세에서 열린 'KCON JAPAN 2025'에 출격했다.제로베이스원은 9인 완전체로 무대를 꾸민 '아티스트 스테이지(ARTIST STAGE)'를 시작으로 성한빈, 장하오, 박건욱 세 멤버가 레드카펫에 이어 '엠카운트다운 스테이지(M COUNTDOWN STAGE)'에 참석해 풍성한 볼거리를 선사했다.제로베이스원은 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 타이틀곡 '블루(BLUE)'로 아티스트 스테이지의 포문을 열며 단숨에 현장을 푸른빛 파라다이스로 만들었다. '미스터리 청량'의 매력을 가감 없이 녹여낸 무대로 황홀경을 안겼다. 이어진 '데빌 게임(Devil Game)'은 '악마와의 숨바꼭질'이라는 콘셉트 아래, 제로베이스원의 파워풀한 퍼포먼스를 만날 수 있었다.일본에서 공연이 진행된 만큼 제로베이스원은 '나우 오어 네버(NOW OR NEVER)', '온리 원 스토리(Only One Story)', '유라 유라(YURA YURA)' 등 그간 일본에서 선보인 대표곡들을 현지 언어로 가창하며 뜨거운 호응을 이끌었다. 아홉 멤버는 경쾌하고 신나는 음악에 맞춰 에너제틱한 군무를 펼쳤다.'엠카운트다운 스테이지'는 스페셜 MC인 성한빈과 박건욱의 매끄러운 진행과 유쾌한 티키타카 속에 성황리에 마무리됐다. 장하오는 조유리와 함께 스페셜 스테이지의 일환으로 레드벨벳의 '배드 보이(Bad Boy)'를 재해석한 무대를 꾸몄다. 장하오는 유려한 춤 선을 비롯해 치명적인 표정 연기와 제스처를 더해 색다른 매력을 자아냈다.제로베이스원은 9일에 이어 10일과 11일 진행되는 'KCON JAPAN 2025'에서도 다양한 프로그램에 참여하며 글로벌 팬들과 음악적 교감을 나눌 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr