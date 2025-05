그룹 아이들/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들이 새 뮤직비디오를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.9일 큐브 엔터테인먼트는 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)의 미니 8집 'We are' 수록곡 'Girlfriend'의 뮤직비디오를 공식 SNS 채널을 통해 공개했다. 이번 곡은 리더 소연이 직접 작사·작곡에 참여했으며, 이별을 겪은 친구를 위로하는 내용을 담은 일렉트로팝 장르다. 'Your girlfriend is better than a boyfriend'와 같은 재치 있는 가사와 경쾌한 멜로디, 떼창을 유도하는 후렴이 인상적이다.뮤직비디오는 자유와 해방의 도시 파리를 배경으로, 멤버들이 친구의 조력자로 나선 스토리를 그린다. 소연은 버스를 쫓고, 민니는 커다란 쓰레기통을 끌며 등장하며, 우기는 사고 차량 트렁크를 닫는다. 이어지는 장면에서 미연은 경찰차를 피해 걷고, 슈화는 경찰차 뒷좌석에서 무표정한 얼굴을 하고 있어 긴장감을 자아낸다. 특히 쓰레기통에서 떨어진 신발과 트렁크에 낀 신발이 의문을 더하며 궁금증을 유발한다.아이들은 낮에는 수첩을 들고 의문의 남성들을 추적하고, 밤에는 클럽에서 파티를 즐기거나 거리를 질주하며 곡의 에너지를 입체적으로 표현했다. 경찰이 친구들을 찾아오는 장면으로 마무리되며 서사를 완성했다.아이들의 미니 8집 'We are'에는 'Girlfriend'를 비롯해 'Good Thing', 'Love Tease', 'Chain', 'Unstoppable', '그래도 돼요'까지 총 6곡이 수록됐다. 앨범은 오는 19일 정식 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr