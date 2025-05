사진제공=스타쉽엔터테인먼트

사진=유튜브 채널 'KiiiKiii' 영상 캡처

그룹 키키(KiiiKiii : 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 어린이날을 맞아 깜짝 선물을 선사했다.키키는 지난 5일 공식 유튜브 채널을 통해 'KiiiKiii 키키 'I DO ME' Dance Practice(Children's Day ver.)'라는 제목의 영상을 기습 공개했다.해당 영상이 업로드되기 전 키키는 공식 SNS를 통해 어릴 적 사진과 이를 재연한 멤버들의 모습을 공개했다. 이 가운데 공개된 어린이날 버전의 'I DO ME(아이 두 미)' 안무 영상은 '티키'(공식 팬클럽명)에게는 선물이 됐다.영상 속 키키 멤버들은 프릴 스커트, 머리띠 등의 아이템을 착용해 귀여움을 발산, 앞서 공개된 각자의 어린 시절 사진 속 모습을 그대로 재연했다. 어린이날 테마를 입은 새로운 느낌의 '아이 두 미'도 선보였다.특히 안무마다 "너 무슨 반이야?" "나는 병아리반" 등의 재치 있는 대사를 넣어 즐겁게 뛰노는 어린이들을 표현하며 케미를 발산했다. '아이 두 미'의 포인트 안무인 눈치 게임, 술래잡기 등의 놀이를 표현한 퍼포먼스에 장난기를 추가해 '젠지미'와는 또 다른 키키의 '깜찍 발랄'한 매력으로 팬들의 취향을 저격했다.'아이 두 미'는 키키의 데뷔 앨범 'UNCUT GEM(언컷 젬)'의 타이틀곡으로, 자신의 직감을 믿고 자신 있게 살겠다는 주체적인 소녀의 마음을 표현한 팝 댄스곡이다. 멤버들의 당찬 매력을 극대화하는 동시에 자유로움 속에서도 조화롭고 유쾌한 팀워크를 보여주는 곡인 만큼, 어린이날 버전 안무 영상에서도 이를 확인할 수 있었다.키키는 '아이 두 미' 뮤직비디오 공개 후 연일 유튜브 인기 급상승 뮤직비디오 1위에 올랐고, 음원 발매 후 멜론 핫 100(HOT 100, 발매 30일 기준) 차트에서 최고 순위 3위를 기록, 탑 100에 빠르게 자리 잡아 상위권을 유지하고 있다. MBC '쇼! 음악중심'에서 첫 지상파 음악방송 1위 트로피를 거머쥐었다.최근 키키는 지난 3월과 4월에 이어 5월까지 신인 아이돌그룹 브랜드평판 1위에 오르며 3개월 연속 정상 자리를 지켰다.키키는 앞으로도 다양한 활동을 통해 팬들을 찾아올 예정이다. 오는 11일에는 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 'KCON JAPAN 2025' 무대에 오른다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr