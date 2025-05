[사진 = 스타쉽엔터테인먼트]

아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 또 하나의 3억 대 조회 수 뮤직비디오를 추가했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브의 두 번째 싱글 앨범 '러브 다이브(LOVE DIVE)'와 동명의 타이틀곡 '러브 다이브' 뮤직비디오가 지난 4일 오후 유튜브 조회수 3억 회를 돌파했다.이로써 아이브는 첫 번째 정규 앨범 타이틀곡 '아이엠(I AM)', 세 번째 싱글 타이틀곡 '애프터 라이크(After LIKE)'에 이어 세 번째 3억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.2022년 4월 5일 공개된 '러브 다이브'는 사랑할 용기가 있다면 언제든지 뛰어들어 보라는 당당하고 거침없는 메시지를 담은 곡이다. 뮤직비디오는 사랑의 신 '큐피드'로 변한 여섯 멤버의 모습을 담고 있으며, '거울 춤', '다이빙 춤' 등 다채로운 퍼포먼스가 이어진다.아이브는 '러브 다이브'로 데뷔 약 4개월 만에 음악방송 10관왕을 달성, 차세대 K팝 선두 주자로 우뚝 섰다. 또한 이 곡은 국내 최대 음원 사이트 멜론의 2022년 연간 차트에서 1위를 차지했고, 2022년 한국 애플뮤직과 틱톡(TikTok)에서 각각 가장 많이 재생되고, 사용된 음원으로 선정되기도 했다.아울러 '러브 다이브'는 미국 타임지 선정 2022 '베스트 K-팝 노래', '베스트 K-팝 앨범'으로 꼽혔으며, 미국 '타이달(TIDAL)'이 발표한 'K-pop: 베스트 오브 2022(K-pop: BEST OF 2022)' 차트에서도 1위를 꿰차며 국내외를 막론한 글로벌 인기를 자랑했다.이에 힘입어 아이브는 각종 시상식에서 음원 본상 외에도 '2022 멜론 뮤직 어워드' 올해의 베스트송(대상), '2022 MAMA AWARDS' 올해의 노래(대상), '2022 아시아 아티스트 어워즈' 올해의 노래(대상), '제37회 골든디스크어워즈' 디지털 음원 부문 대상, '제32회 서울가요대상' 최고음원상까지 수상하는 영예를 안았다.'러브 다이브'는 지난해 발표된 2024년 멜론 연간 차트와 써클차트 연간 '글로벌 K-팝 차트', '디지털 차트', '스트리밍 차트'에도 이름을 올리며 롱런 인기를 입증하고 있다. 뿐만 아니라 지난 4일 오전 11시 기준 벅스와 지니뮤직 등 국내 주요 음원 사이트의 실시간 차트에도 진입하며 발매 3년이 지난 현재까지도 여전한 화제성을 드러냈다.한편, 아이브는 오는 9일 공식 유튜브 채널을 통해 자체 리얼리티 콘텐츠 '1.2.3 IVE 시즌6' 1화를 선보인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr