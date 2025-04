사진=KN스튜디오

배우 황인엽이 팬들의 폭발적인 반응에 힘입어 오는 7월 도쿄에서 앙코르 팬미팅을 개최한다.황인엽은 지난해 12월부터 올해 3월까지 4개월 동안 대만 타이베이를 시작으로 멕시코 몬테레이까지 '2024 - 25 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR 〈IN LOVE〉' 팬미팅 투어를 성공적으로 마무리하며 아시아와 남미 11개국 13개 도시의 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.7월 26일 도쿄 타치가와 스테이지 가든에서 열리는 'HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR 〈IN LOVE〉 ENCORE in JAPAN'은 지난 도쿄와 오사카에서 열렸던 팬미팅에서 황인엽을 향한 일본 팬들의 열화와 같은 반응에 보답하는 의미로 마련된 자리다. 또 지난 공연보다 두 배 더 많은 객석 수의 공연장으로 하일리들을 초대해 한층 더 특별한 시간을 만들 예정이다.지난 팬미팅 투어에서 황인엽은 그동안 출연했던 작품들에 대한 토크와 명장면 재연, Q&A 등 다채로운 코너들을 통해 자신만의 독보적인 매력을 발산한 바 있다. 이에 이번 앙코르 팬미팅에선 황인엽이 어떤 모습과 진솔한 대화로 팬들을 빠져들게 할지 기대를 모으고 있다. 이번 앙코르 팬미팅은 "기회가 된다면 꼭 다시 만나고 싶다"라는 황인엽의 약속을 지키는 뜻깊은 자리가 될 전망이다.황인엽은 팬들을 위한 진심 어린 마음과 만남을 토대로 일본을 비롯한 글로벌 팬들을 향한 활동을 다각화하고 있다. 이어 올 하반기 공개 예정인 티빙 오리지널 시리즈 '친애하는 X'에서 톱스타 배우 허인강 역으로 분해 촬영을 마치고 차기작 준비에 박차를 가할 계획이다.황인엽의 일본 앙코르 팬미팅 'HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR 〈IN LOVE〉 ENCORE in JAPAN'의 선 예매 접수는 지난달 30일 오후 6시부터 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr