백현/ 사진=텐아시아 DB

그룹 엑소 멤버 겸 솔로 가수 백현이 8개월 만에 컴백한다.25일 텐아시아 취재 결과 백현은 다음 달 중순을 목표로 컴백 준비에 박차를 가하고 있다. 최근 해외 로케이션으로 뮤직비디오 촬영까지 마친 것으로 확인됐다. 백현은 새 앨범 발매 후 콘서트를 개최하며 팬들과 가까이서 호흡할 전망이다.이번 앨범은 지난해 9월 발매한 네 번째 미니 앨범 '헬로, 월드'(Hello, World) 이후 약 8개월 만의 신보다.실제로 백현은 이날 자신의 SNS에 컴백을 암시하는 게시물을 올려 컴백에 대한 팬들의 기대감이 최고조에 이른 상황이다.한편 백현은 전작인 '헬로, 월드'로 3연속 밀리언 셀러를 기록했으며, 초동 자체 최고 판매량을 경신했다. 지난 3월에는 미국 싱어송라이터 UMI(우미)와 함께한 신곡 'Do What You Do(두 왓 유 두)'를 발표하며 활발한 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr