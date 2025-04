사진=누아엔터테인먼트 제공

'빌보드 루키' 누에라(NouerA)가 일본에서 특별한 추억을 다시 한번 만든다.누아엔터테인먼트에 따르면 누에라는 다음 달 28일과 29일 일본 요코하마시 K아레나 요코하마에서 열리는 '아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025 presented by 조조타운(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by zozotown, 약칭 ASEA 2025)'에 출연한다.누에라는 'ASEA 2025'의 피날레를 장식하는 29일 이튿날 무대에 올라 관객들과 가까이에서 호흡을 나눈다. 글로벌 K-POP 스타들은 물론 일본 현지 아티스트들까지 한 번에 만나볼 수 있는 특별한 축제인 만큼, 현장을 더욱 뜨겁게 달굴 계획이다.첫 팬 미팅을 일본에서 개최한데 이어 '2024 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬'과 '케이스타일 파티(Kstyle PARTY)'에 참석하는 등 일본과의 인연이 각별한 누에라이기에 이번 'ASEA 2025'에서도 색다른 매력을 보여주겠단 각오다.누에라는 정식 데뷔 전부터 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받았으며, 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상해 화제를 모았다.최근 첫 미니앨범 'Chapter: New is Now'를 발표, 특별한 데뷔 활동을 펼쳐왔다. 타이틀곡 'N.I.N(New is Now)'은 강렬한 색깔을 품은 음악에 누에라의 완벽한 칼군무와 독특한 댄스 브레이크를 더해 큰 사랑을 받았다.누에라의 'Chapter: New is Now'는 초동 16만 장 이상의 판매고를 올리며 남다른 저력을 드러냈다. 아울러 'N.I.N(New is Now)'으로 데뷔 첫 활동 만에 각종 음악 프로그램 1위 후보에 올라 눈길을 끌었다.누에라는 'ASEA 2025'에 앞서 오는 30일 오후 7시부터 서울 월드컵경기장에서 펼쳐지는 '서울스프링페스타 WONDER SHOW'로 팬들과 즐거운 시간을 보낼 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr