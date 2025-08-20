최정원 / 사진 제공=윌엔터테인먼트

스토킹 혐의로 입건된 그룹 UN 출신 최정원이 해명에 나섰다.최정원은 20일 자신의 SNS에 장문의 입장문을 게재했다. 그는 "어제 보도된 내용은 저와 여자친구 사이의 개인적인 갈등으로, 사소한 다툼이 확대돼 발생한 일종의 해프닝이었다"고 주장했다.이어 "또한 일각에서 제기된 여자친구의 폭로라는 표현 역시 오해에서 비롯된 것으로, 사실관계와는 거리가 있다. 특히, 제가 흉기를 들고 협박하거나 스토킹을 했다는 주장은 전혀 사실이 아니며, 해당 내용은 저와 여자친구 모두 명백히 부인하고 있다"고 말했다. 최정원은 "허위 사실에 대해서는 향후 강력히 대응해 나갈 예정"이라고 경고했다.끝으로 "사생활이 오해를 불러일으켜 불편한 뉴스로 전해진 점 다시 한번 진심으로 사과드리며, 앞으로는 더욱 신중하고 책임감 있는 모습으로 행동하겠다. 죄송하다"고 덧붙였다.서울 중부경찰서는 지난 16일 최정원을 스토킹 범죄 처벌법 위반 혐의로 입건했다고 19일 밝혔다. 이어 법원에 긴급응급조치를 신청해 전날 승인을 받았다. 긴급응급조치는 가해자가 피해자 주거지 100ｍ 이내 접근이나 전기통신을 통한 접촉을 하지 못하도록 하는 명령으로, 이를 위반하면 1,000만 원 이하 과태료가 부과된다.안녕하세요. 최정원입니다.어제 보도된 내용은 저와 여자친구 사이의 개인적인 갈등으로, 사소한 다툼이 확대되어 발생한 일종의 해프닝이었습니다.감정이 격해진 과정에서 서로 오해의 소지가 생겼고, 그로 인해 사실과 다르게 상황이 와전되어 전달된 점에 대해 매우 유감스럽게 생각합니다.또한 일각에서 제기된 여자친구의 폭로 라는 표현 역시 오해에서 비롯된 것으로, 사실관계와는 거리가 있음을 분명히 말씀드립니다.특히, 제가 흉기를 들고 협박하거나 스토킹을 했다는 주장은 전혀 사실이 아니며, 해당 내용은 저와 여자친구 모두 명백히 부인하고 있습니다.이와 같은 허위 사실에 대해서는 향후 강력히 대응해 나갈 예정입니다.저의 개인적인 사생활이 오해를 불러일으켜 불편한 뉴스로 전해진 점 다시 한 번 진심으로 사과 드리며, 앞으로는 더욱 신중하고 책임감 있는 모습으로 행동하겠습니다.죄송합니다.2025년 8월 20일최정원 드림김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr