배우 이병헌의 동생 이지안이 근황을 전했다.이지안은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "이곳이 진정한 코맛집 이로구나...🤪 라온아!할매 아파 죽겠당..😂"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이지안이 강아지에게 뽀뽀세례를 받고 있는 모습. 특히 아직 미혼인 이지안은 자신을 할머니라 지칭해 눈길을 끌었다.한편 이지안은 1977년생으로 미스코리아 출신이다. 이병헌의 동생으로 유명하며, 결혼 4년 만에 이혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr