전 세계적 화제를 모은 ‘키스캠 불륜 스캔들’이 시작된 밴드 콜드플레이의 크리스 마틴이 앞으로도 키스캠 타임을 가질 것이라고 했다.크리스 마틴은 18일(현지시간) 영국 헐 크레이븐 파크 공연에서 키스캠 사건에 대해 언급해 이목을 끌었다.이날 마틴은 3개월 동안 3번 공연을 관람했다는 한 관객의 피켓에 “당신은 그 보스톤 공연에 있었네요. 그 대참사 이후에도 다시 와줘서 고맙다. 인생이 레몬을 던지면 레모네이드를 만들어야 한다. 포기하지 않고 계속할 것”이라며 앞으로도 키스캠을 이어가겠다는 취지의 말을 꺼냈다.앞서 지난 7월 진행된 콜드플레이 보스턴 공연은 키스캠으로 인해 큰파장이 일었다. 키스캠에 잡힌 커플이 급히 몸을 숨기는 모습이 포착되며 화제를 모았는데, 이들은 테크 기업 CEO와 회사 HR 직원으로 불륜 관계였다. 이에 따라 CEO는 사임했고, 두 사람이 골드플레이를 상대로 법적 대응 검토하는 등 파문이 이어졌다. 당시 마틴이 던진 “혹시 불륜 관계인가요?”라는 농담은 밈으로 확산됐다.하지만 그는 논란에 아랑곳하지 않고, 18일 공연에서도 관객을 향해 즉흥 세레나데를 부르는 등 유머러스한 무대를 이어갔다.콜드플레이는 19일 헐 공연 후 런던 웸블리 스타디움 10회 연속 콘서트로 3년간의 ‘Music of the Spheres’ 투어를 마무리한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr