김희원 감독-허명행 감독-정서경 작가-김병한 미술감독-홍정호 VFX 슈퍼바이저, <북극성> 크리에이터스 토크 참석[TEN포토]

김희원 감독, 허명행 감독, 정서경 작가, 김병한 미술감독, 홍정호 VFX 슈퍼바이저 20일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 디즈니+의 오리지널 시리즈 <북극성> 크리에이터스 토크에 참석하고 있다.<북극성>은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 ‘문주’(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 ‘산호’(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기.이날 김희원, 허명행 감독, 정서경 작가, 김병한 미술감독, 홍정호 VFX 슈퍼바이저, 캐롤 초이 월트디즈니 컴퍼니 EVP 참석했으며 오는 9월 10일 공개된다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr