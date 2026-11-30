사진=손태영 유튜브

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배우 손태영이 미국 뉴저지에서도 외모 관리를 했다.29일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영이 미국에서 하루 24시간을 꽉 채워 사는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 눈썹 화장을 생략한 채 동네 눈썹 문신숍을 찾았다. 마지막으로 시술받은 지 5년이 흘렀다는 그는 그사이 눈썹 숱이 많이 줄었다며 다시 받을 때가 됐다고 설명했다. 시술을 앞두고는 오랜만에 받으려니 괜히 긴장된다고 털어놨다.손태영은 상담에서 원하는 눈썹 모양부터 이야기했다. 그는 너무 얇은 눈썹은 싫다며 "제 눈썹에서 조금 채운다는 느낌으로" 해달라고 부탁했다. 평소 눈썹의 모양을 살리면서 숱이 줄어든 부분을 보완하고 싶다는 설명이었다.미국에서 처음 눈썹 문신을 받았을 때와 달라진 동네 분위기도 전했다. 손태영은 당시만 해도 가까운 곳에서 눈썹 문신을 하는 곳을 찾기 어려웠다고 했다. 최근 5~6년 사이에는 젊은 시술자가 많아졌다고 덧붙였다.담당 시술자는 손태영과 대화를 나누며 손님들이 원하는 눈썹도 달라졌다고 설명했다. 2년 전까지만 해도 시술 효과가 오래 유지되는 방식을 많이 찾았지만, 요즘은 1년이 채 지나기 전에 옅어지더라도 자연스럽게 보이는 눈썹을 선호하는 손님이 많다는 이야기였다.1차 시술을 마친 손태영은 눈썹을 어떻게 더 손볼지 이야기했다. 시술 전에는 빈 곳을 살짝 채워 달라고 했던 그는 1차 작업을 마친 뒤 전체적인 인상을 살펴보고 "조금만 더 또렷하게" 할 계획이라고 밝혔다. 영상에는 시술을 앞두고 원하는 두께를 설명하는 모습과 1차 시술 후 보완할 부분을 짚는 과정이 담겼다.손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼해 아들 룩희와 딸 리호를 뒀다. 자녀 교육을 위해 뉴저지에 거주 중인 그는 이번 영상에서 동네 문신숍을 찾은 모습과 딸의 학부모 상담 등 현지 일상을 함께 공개했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr