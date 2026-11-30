이미지 크게보기 '보검 매직컬2' 박보검이 미용사 자격증을 공개했다. / 사진 = tvN '보검 매직컬2'

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'보검 매직컬2' 박보검이 미용사 자격증을 공개했다.29일 첫 방송된 tvN '보검 매직컬2'에서는 박보검과 이상이가 통영 2호점 영업에 나서는 모습이 그려졌다.이날 고경표의 분량은 대부분 편집됐다. 멀리서 마을을 걷는 모습과 간간이 들리는 목소리가 전부였다.식사 장면에서도 마찬가지였다. 세 사람 몫의 밥상이 차려졌지만 화면은 박보검과 이상이 위주로 채워졌다.같은 밥상에서 박보검은 "할 말 있다"고 운을 뗐다. 그는 "어제 잠을 설쳤다. 긴장됐다"고 말했다.결과 발표가 늦어지자 이상이는 "설마 불합격인가"라고 물었다.관건은 파마였다. 박보검은 앞선 시험에서 머리를 다 말지도 못한 채 나온 경험이 있다. 이상이는 "이번엔 다 말긴 했나. 솔직하게 말해라"라고 다그쳤다.박보검의 대답은 합격이었다. 그는 "합격했다. 이제 파마 가능한 미용사다"라고 기뻐했다. 박보검은 "진짜 매일 매일 연습했다"라며 스케줄 표도 공개해 눈길을 끌었다.한편 고경표는 지난 14일 새벽 서울 마포구에서 음주운전을 하다 청소차와 충돌했다. 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 크게 넘는 0.150% 수준이었던 것으로 전해졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr