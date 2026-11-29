김장훈이 전재산을 밝힌다./사진제공=SBS

김장훈이 전재산을 밝힌다./사진제공=SBS

가수 김장훈이 64세의 나이에 생애 처음으로 결혼정보회사를 찾는다.29일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김장훈이 절친한 후배 영탁과 함께 60세 이상 전용 혜택을 체험하고, 인생의 짝을 찾기 위해 결혼정보회사 상담에 나서는 모습이 공개된다.이날 김장훈은 영탁과 함께 60세 이상이면 영화 한 편을 2000원에 관람할 수 있는 실버영화관을 방문한다. 동반자인 영탁까지 같은 할인 가격으로 영화를 보게 되자 김장훈은 자신 덕분에 혜택을 받는 것이라며 생색을 낸다. 무명 시절 김장훈의 콘서트 무대에 섰던 영탁은 "형이 부르는 곳은 어디든 가겠다고 마음먹었다"며 오랜 인연을 전한다.두 사람은 이어 어르신들이 모이는 장기와 바둑 공간을 찾아 바둑 고수에게 도전장을 내민다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 신동엽 역시 과거 김장훈과 바둑을 뒀다가 당했던 일화를 언급하며 그의 실력을 인정한다. 막상 대국이 시작되자 상대의 만만치 않은 수에 평소 말이 많던 김장훈마저 입을 다물고 집중하는 모습을 보인다.생애 첫 결혼정보회사를 방문한 김장훈의 상담 현장도 그려진다. 김장훈은 자신처럼 64세에 상담을 받는 사람이 있는지 묻고, 커플 매니저는 초혼 고객 중 역대 최고령이라고 답한다. 이에 김장훈은 동안 외모도 가산점이 되느냐며 자신을 어필하고, 매니저는 풍성한 머리숱을 강점으로 꼽는다.화기애애한 분위기도 잠시, 김장훈이 "전 재산이 3000만 원"이라고 털어놓자 커플 매니저는 순간 당황한 기색을 감추지 못한다. 김장훈은 연예계 대표 기부천사로, 지금까지 기부한 금액만 200억 원이 넘는다. 지난 5월 유튜브 채널에서는 전재산 140만원이라고 말하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr