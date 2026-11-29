임영웅과 송가인이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

'미스트롯'과 '미스터트롯'을 통해 송가인, 임영웅을 배출한 서혜진 사단이 한일 밴드 오디션 프로그램을 선보인다. / 사진제공=SBS

'미스트롯'과 '미스터트롯'을 통해 송가인, 임영웅을 배출한 서혜진 사단이 한일 밴드 오디션 프로그램을 선보인다.SBS 한일 밴드 오디션 '밴드왕'이 오는 2027년 1월 22일 오후 11시 10분 첫 방송을 확정했다. 일본 후지TV와 BS 후지에서는 같은 달 24일 처음 방송된다. '밴드왕'은 한국과 일본의 뮤지션들이 국적과 장르, 나이, 경력, 성별의 경계를 넘어 하나의 밴드를 결성하는 음악 서바이벌 프로그램이다. 각기 다른 무대에서 활동해 온 참가자들이 함께 연주할 동료를 찾고 한 팀의 음악을 만들어가는 과정을 담는다.앞서 서혜진 사단은 '미스트롯' 시즌1과 '미스터트롯' 시즌1을 이끌며 두 프로그램의 최고 시청률 합산 53.8%(닐슨코리아 전국 유료 방송 가구 기준)를 기록했다. 각각 송가인과 임영웅을 배출한 제작진이 이번에는 트로트가 아닌 밴드 음악을 소재로 새로운 오디션에 나선다.이를 위해 서혜진 사단은 김학영 PD, 노윤 작가 등 '슈퍼밴드' 제작진과 의기투합했다. '현역가왕', '한일가왕전'을 통해 쌓은 한일 음악 교류 프로그램 제작 노하우에 밴드 오디션 경험을 더해 양국 뮤지션들이 한 팀으로 거듭나는 여정을 그린다.참가자들의 음악적 배경도 다양하다. 보컬과 기타, 베이스, 드럼, 건반 연주자는 물론 국악과 클래식 연주자, DJ, 래퍼까지 장르를 불문한 뮤지션들이 참여한다. 가야금과 일본 전통 악기 샤미센이 선율을 주고받고 록 기타에 EDM 비트가 더해지는 등 서로 다른 장르의 협업도 예고됐다.마스터 라인업에는 윤도현과 이홍기를 비롯해 일본 밴드 스파이에어의 보컬 요스케, 노벨브라이트의 보컬 타케나카 유다이가 이름을 올렸다. 각기 다른 음악적 색깔을 지닌 한일 뮤지션들이 어떤 기준으로 차세대 밴드의 멤버를 선발할지 관심이 쏠린다.'밴드왕' 최종 우승팀에는 상금 1억 원과 글로벌 투어 콘서트 지원 혜택이 주어진다. 트로트 오디션을 통해 새로운 스타를 발굴해 온 서혜진 사단이 이번에는 국경과 장르를 넘어 어떤 밴드를 탄생시킬지 주목된다.한일 밴드 오디션 '밴드왕'은 2027년 1월 22일 오후 11시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr