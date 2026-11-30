이진우가 새 드라마에 출연해 이민호, 박규영, 서현우와 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

이진우가 새 드라마에 출연해 이민호, 박규영, 서현우와 호흡을 맞춘다. / 사진제공=마루기획

그룹 고스트나인(GHOST9) 멤버이자 배우로 활동 중인 이진우가 새 드라마에 출연해 이민호, 박규영, 서현우와 호흡을 맞춘다.2027년 하반기 방송 예정인 SBS 새 드라마 '버츄얼 러브'(가제, 연출 장영석, 극본 양혁문, 제작 스튜디오S·씨제스스튜디오·MYM엔터테인먼트)는 "내가 싫어하는 직장 상사가 내가 사랑하는 최애라면?"이라는 설정에서 출발하는 오피스 로맨틱 코미디다.차가운 게임회사 디렉터에서 버추얼 아이돌로 변신한 차욱현과 현실의 그를 싫어하면서도 가상 세계의 그에게 빠져든 탁소나의 아슬아슬한 이중생활을 그린다. 이진우는 극 중 버추얼 아이돌 그룹 리플래시(REFLASH)의 리더이자 맏형인 박하 역을 맡았다. 본명이 박하겸인 박하는 뛰어난 춤 실력을 갖춘 27세 댄스 담당 멤버다. 생계를 위해 아르바이트를 하면서도 아이돌이라는 꿈을 포기하지 않는 인물이다.실제 고스트나인에서 막내인 이진우가 이번 작품에서는 그룹의 리더이자 맏형으로 변신한다는 점이 눈길을 끈다. 실제 아이돌 활동을 통해 쌓아온 무대 경험을 버추얼 아이돌 캐릭터에 어떻게 녹여낼지 관심이 쏠린다.앞서 이진우는 2019년 방송된 엠넷 '프로듀스 X 101'에 출연해 얼굴을 알린 뒤 그룹 고스트나인으로 데뷔했다. 이후 가수와 배우 활동을 병행하며 필모그래피를 쌓아왔다. 2024년 방송된 ENA '나미브'에서는 고현정의 아들 역을 맡았다. 올해는 KBS '심우면 연리리'에서 박성웅의 아들로 등장했으며 넷플릭스 '맨 끝줄 소년'에서는 최현욱의 대학 동기 역을 소화했다.다양한 작품을 통해 연기 경험을 쌓아온 이진우는 차기작 '버츄얼 러브'에서 본업인 아이돌 활동과 연기 경력을 접목한 캐릭터로 시청자들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr