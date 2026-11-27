가수 서인영이 재혼을 앞두고 금전적인 고충을 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

가수 서인영이 재혼을 앞두고 금전적인 고충을 털어놨다. / 사진 = E채널

가수 서인영이 재혼을 앞두고 금전적인 고충을 털어놨다.지난 26일 방송된 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대'에는 가수 브라이언이 게스트로 출연해 서인영, 미미미누와 살림을 주제로 이야기를 나눴다.이날 브라이언은 등장하자마자 서인영을 끌어안으며 반가움을 드러냈다. 브라이언은 서인영과 "좀 심하게 친하다"고 밝혔고 서인영 역시 "형제 같은 사이"라고 설명했다. 서인영은 8년 만에 재결합한 플라이 투 더 스카이의 콘서트 일정이 언급되자 브라이언에게 자신의 결혼식에 참석할 수 있는지 물었다.서인영은 예비 남편과 "돈을 모아 남양주에 신혼집을 마련했다"고 밝혔다. 경기도 평택에 직접 집을 지은 브라이언은 "우리 집에 아무도 안 사는 느낌으로 사는 게 좋다"며 자신만의 살림 철학을 공개했다. 이에 서인영은 "내 집이냐고. 세트장도 아니고"라며 "오빠랑은 같이 살기 힘들어"라고 질색했다. 브라이언은 "누가 같이 산대?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.스타들의 인테리어를 살펴보던 중 장원영과 지드래곤의 가구 가격도 언급됐다. 장원영의 소파 가격에 놀란 브라이언은 "다음 생애 장원영으로 태어나고 싶다"고 외쳤다. 지드래곤의 소파 가격까지 공개되자 자리에서 벌떡 일어나기도 했다.서인영은 이 과정에서 이혼 당시 유일하게 챙겨 나온 물건이 있다고 밝혔다. 자신이 보유한 가구 중 가장 비싼 물건이라는 그는 신혼집을 마련한 뒤 금전적인 여유가 없어 해당 가구를 중고로 판매하는 것까지 고민하고 있다고 털어놨다.집안일을 전문가에게 맡기는 이른바 '살림 외주화'를 두고도 의견이 갈렸다. 미미미누가 실제로 관련 서비스를 이용한다고 밝히자 브라이언은 "왜 다들 게을러?"라며 이해할 수 없다는 반응을 보였다. 다만 드라이클리닝 등 전문가의 손길이 필요한 집안일에는 공감했다. 자신의 집에 있는 개인 수영장 관리법도 공개했다.해외에서 등장한 이색적인 살림 공유 서비스에 서인영은 관심을 보였다. 그는 "나 할 수 있어! 남양주 집에서 하고 싶다"며 적극적인 반응을 보였다.앞서 서인영은 자신의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 "남자친구랑 반반해서 내가 집을 하지 않았냐. 그것도 어렵게 한 것"이라며 예비 남편과 신혼집 매입 비용을 절반씩 부담했다고 밝힌 바 있다. 기존에 거주하던 남양주 아파트의 위층을 신혼집으로 매입한 그는 집을 사는 데 돈을 다 썼다며 가전제품 협찬을 부탁하기도 했다.한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 협의 이혼했다. 오는 12월 26일 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 재혼한다. 첫 결혼식 당시 생화 장식에만 1억원을 썼던 서인영은 이번에는 교회에서 소규모로 결혼식을 올릴 예정이다.'서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr