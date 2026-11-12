'피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독이 신작 '대리수능'으로 돌아온다. / 사진제공=티빙

'피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독이 신작 '대리수능'으로 돌아온다. / 사진제공=티빙

'피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독이 신작 '대리수능'으로 돌아온다. 이번에는 배현성, 차강윤, 박윤호를 주연으로 내세워 수능을 둘러싼 청춘들의 욕망과 선택을 그린다. 여학생들의 서열 경쟁을 다뤘던 전작에 이어 또 한 번 학교를 배경으로 한 심리 스릴러를 선보인다.오는 23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 인생이 걸린 수능을 앞두고 각자의 결핍과 욕망이 충돌하면서 범죄에 휘말리는 세 청춘의 이야기를 그린다. 배현성, 차강윤, 박윤호가 주연을 맡았으며 엄지원, 박혁권, 백지원, 박보경 등이 출연한다.'대리수능'은 2024년 공개된 '피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독의 신작이라는 점에서 관심을 모은다. '피라미드 게임'이 여고생들의 서열 경쟁과 집단 심리를 중심으로 전개됐다면, 이번 작품은 수능이라는 현실적인 소재를 통해 인물들의 욕망과 선택에 초점을 맞춘다. 여기에 최수 작가가 집필을 맡았다.박소연 감독은 작품을 선택한 이유에 대해 "대본을 받고 앉은 자리에서 단숨에 읽었다. 그만큼 이야기가 가진 흡입력이 상당했고, 읽는 내내 작품에 강하게 끌렸다"며 "각 캐릭터가 가진 감정과 관계가 흥미로웠다. '이 작품은 꼭 내가 연출하고 싶다'라는 마음이 들어 더 적극적으로 욕심을 냈던 작품"이라고 밝혔다.전작과의 차별점도 짚었다. 박 감독은 "단순한 입시 경쟁보다는 하나의 선택으로 인해 인물들의 관계와 감정이 어떻게 변화하는지를 따라간다는 점"을 강조했다. 연출 과정에서는 인물들의 감정 변화에 집중했다고 설명했다. 그는 "인물마다 서로 다른 욕망을 품고 있고, 그 욕망이 충돌하면서 이야기가 전개되기 때문에 무엇보다 그 감정의 흐름과 변화를 섬세하게 따라가려고 했다. 배우들이 인물의 감정을 연기로 표현해 주는 순간에는 작은 표정이나 눈빛 하나도 놓치지 않고 화면에 담고 싶었다"고 말했다.주연 배우들의 캐스팅에 대해서는 각 인물의 개성과 감정을 표현할 수 있는지를 중요하게 고려했다고 전했다. 박 감독은 "극 중 세 캐릭터의 개성과 색깔이 굉장히 뚜렷했기 때문에, 각 인물이 가진 감정과 매력을 가장 잘 표현해 줄 수 있는 배우가 누구일지를 중요하게 생각했다"고 밝혔다.이어 "촬영을 이어가며 어느 순간부터는 배우가 캐릭터를 연기하고 있다는 느낌보다, 제 눈앞에 극 중 인물들이 실제로 존재하고 있다는 느낌이 들 정도로 세 배우가 각자의 캐릭터를 깊이 이해하고 몰입해 표현해 줬다"며 "힘든 촬영에도 웃음을 잃지 않았고, 작품과 캐릭터에서 중요하게 가져가야 할 부분을 끝까지 놓치지 않으려는 모습이 늘 고마웠고 대견했다"고 덧붙였다.엄지원, 박혁권, 백지원 등 선배 배우들과의 호흡에도 만족감을 나타냈다. 박 감독은 "인물들의 성격과 방향을 정확하게 잡아줬고, 현장에서도 좋은 아이디어를 많이 주셔서 저 역시 배우는 것이 많았다"며 "세 배우가 가진 각기 다른 에너지와 묵직한 존재감이 극에 긴장감을 더했다"고 평가했다.박 감독은 "수능이라는 현실적인 소재를 통해 그 안에 놓인 인물들의 욕망과 선택을 들여다보는 작품이다. 드라마 안에서 세 청춘이 어떠한 욕망으로 이야기를 펼쳐지게 될지 그 관계성과 서사에 집중해 봐주시면 좋을 것 같다"고 관전 포인트를 소개했다. 이어 "인물들의 선택과 그 선택이 어디로 향하게 되는지 끝까지 함께 지켜봐 주시고 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 전했다.'대리수능'은 오는 23일 단독 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr