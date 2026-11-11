텐아시아 DB

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배우 김유정이 과감한 바스트라인 노출로 성숙한 매력을 발산했다.김유정은 최근 한 행사에 참석해 블랙 컬러의 의상으로 고혹적인 분위기를 자아냈다. 이날 김유정은 가슴 라인이 깊게 파인 튜브톱 스타일의 크롭톱에 블랙 재킷을 걸치고 등장했다.특히 시선을 사로잡은 것은 과감하게 드러낸 바스트 라인이었다. 가슴 중앙이 깊게 파인 디자인으로 볼륨감 있는 실루엣을 강조한 김유정은 어깨에 재킷을 걸쳐 시크하면서도 골져스한 분위기를 완성했다.여기에 짧은 단발머리를 깔끔하게 정돈하고 에메랄드빛 펜던트가 돋보이는 목걸이를 착용해 화려함을 더했다. 블랙 의상과 대비되는 새하얀 피부 역시 눈길을 끌었다.특히 아역배우 출신으로 오랜 시간 사랑스러운 이미지로 대중에게 각인됐던 김유정은 이날 한층 과감해진 패션으로 반전 매력을 선보였다. 깊게 파인 네크라인과 잘록한 허리 라인이 어우러지며 성숙하고 우아한 분위기를 극대화했다.김유정은 절제된 블랙 스타일링 속에서도 과감한 노출과 고급스러운 주얼리로 존재감을 드러내며 골져스한 매력을 뽐냈다.한편, 김유정은 tvN '100일의 거짓말'에 출연 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr