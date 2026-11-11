하리무가 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

하리무가 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

댄서이자 안무가 하리무가 예술의전당 사장 장한나를 위한 특별한 SNS 컨설팅에 나선다.11일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 출연하는 ‘장한, 나’ 특집으로 꾸며진다.이날 2003년생 하리무는 세계적인 첼리스트이자 예술의전당 사장 장한나의 SNS를 직접 살펴보며 긴급 컨설팅에 나선다. 1982년생 장한나의 SNS 사진과 게시글을 확인한 그는 조금 더 젊고 개성 있는 분위기를 만들 수 있는 자신만의 방법을 제안한다.하리무는 프로필 사진부터 게시글 문구와 이모지 활용법까지 MZ세대의 감각을 더한 다양한 아이디어를 쏟아낸다. 예상치 못한 하리무의 조언에 MC들도 관심을 보인다.하리무가 타고난 댄스 신동이었음을 보여주는 어린 시절의 특별한 이야기도 공개된다. 어린이집 재롱잔치 당시 언니들의 춤을 몰래 지켜보며 연습했던 6살 하리무가 갑작스럽게 무대에 올라야 했던 상황을 전한다.하리무는 어린 나이에도 놀라운 안무 습득 능력을 보여줬다고 밝힌다. 예상치 못한 대타 무대가 춤 인생의 중요한 계기가 됐다는 그는 당시의 상황과 어머니의 반응까지 공개한다.그는 춤을 너무 좋아하는 나머지 아침에 일어나는 순간부터 잠들기 직전까지 모든 행동을 춤으로 표현한다고 밝힌다. 양치질을 할 때는 물론 갑자기 배가 아프거나 병원에서 주사를 맞는 순간까지 춤으로 표현할 수 있다고 설명한다.말보다 몸으로 표현하는 것이 더 편할 때도 있다는 하리무는 스튜디오에서 일상 속 다양한 상황을 춤으로 재연한다. 일상의 모든 순간을 화려한 춤으로 표현하는 하리무의 모습에 MC들과 게스트들은 경악을 금치 못했다는 후문이다.K팝 안무가로서의 활약도 공개한다. 하리무는 아이브의 ‘해야’와 화사의 ‘칠리’ 등 여러 안무 작업에 참여하며 자신만의 개성을 살려 왔다고 밝힌다. 특히 가사의 의미를 직관적으로 표현하는 안무에 자신이 있다며 춤을 더욱 매력적으로 보이게 하는 특별한 비법을 소개한다.그는 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 ‘칠리’ 챌린지 교실도 진행한다. 어려운 안무도 자신만의 방식으로 풀어낸다는 하리무는 MC들과 출연진을 대상으로 직접 댄스 수업에 나선다.하리무는 자신의 추구미가 언제나 ‘미국 핫 걸’이라고 밝힌다. 특히 뉴욕과 LA의 서로 다른 분위기를 분석한 뒤 이를 춤으로 표현하는 특별한 퍼포먼스에 나선다. 음악이 시작되자 스튜디오를 무대 삼아 자신만의 핫걸 댄스를 선보이며 넘치는 에너지를 발산할 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr