사진 = 전인화 인스타그램

사진 = 전인화 인스타그램

사진 = 전인화 인스타그램

사진 = 전인화 인스타그램

배우 전인화가 딸과 함께한 커피타임에서 유쾌한 포즈와 세련된 패션을 선보이며 근황을 공개했다.전인화는 최근 자신의 인스타그램에 "딸이 시키는대로 다하는 ~😍커피타임☕"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 전인화는 검은색 선글라스를 착용하고 한 손으로 턱을 감싼 채 환하게 웃고 있다. 흰색 반소매 티셔츠에 검은색 조끼를 겹쳐 입고 목에는 흑백 패턴의 스카프를 둘러 세련된 스타일을 완성했다. 어깨에 닿는 짙은 갈색 단발머리와 자연스러운 미소가 어우러져 우아하면서도 편안한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 전인화는 한쪽 팔을 감싸고 다른 손을 입가에 가져간 채 수줍게 웃고 있다. 선글라스 너머로 살짝 고개를 숙인 모습과 손가락에 낀 반지가 눈길을 끌며 단정한 옷차림에 장난기 어린 표정이 더해져 색다른 매력을 보여준다.또 다른 사진에서 전인화는 스카프를 머리 위로 둘러쓰고 양손을 턱 아래에 받치는 꽃받침 포즈를 취하고 있다. 커다란 선글라스와 얼굴을 감싼 흑백 스카프가 돋보이는 가운데 입가에 은은한 미소를 띤 모습이 사랑스러운 분위기를 더한다. 딸의 요청에 맞춰 다양한 포즈를 선보였다는 전인화의 멘트와 어우러져 더욱 눈길을 끈다.마지막 사진에서 전인화는 고개를 뒤로 젖히며 크게 웃고 있다. 한 손으로 목에 두른 스카프를 잡고 다른 팔은 자연스럽게 감싼 자세로 앞선 사진의 차분한 미소와는 다른 밝고 활기찬 모습이다. 반소매 의상 아래 드러난 탄탄한 팔 라인과 자연스러운 웃음이 건강한 매력을 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "미모 최고", "너무 예뻐", "팔에 근육이 운동 열심히 하시는 듯", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "사랑입니다요" 등의 댓글을 달았다.한편 전인화는 1965년생으로 61세이며 1989년 배우 유동근과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr