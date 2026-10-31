신민아가 스몰토크에 어려움을 느낀다고 밝혔다. / 사진='길연' 유튜브 캡처

신민아가 스몰토크에 어려움을 느낀다고 밝혔다. / 사진='길연' 유튜브 캡처

배우 신민아가 스몰토크에 어려움을 느낀다고 털어놨다.지난 30일 유튜브 채널 '이은지'의 웹예능 '길연'에는 '(길치지만) 어디서나 당당하게 걷는 pretty 구미호 신민아'라는 제목의 영상이 게재됐다. 게스트로 신민아가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.신민아는 "스몰토크를 잘 못 하는 편인데 요즘에는 노력하고 있다"고 털어놨다. 이어 "나는 뇌가 꼬인다"며 "무슨 말을 했는데 상대방이 '그때 물어보셨잖아요"라고 한다"고 말했다.스몰토크에 능숙한 이은지는 대본 리딩 현장을 가정한 스몰토크 시뮬레이션을 제안하며 즉석 상황극에 나섰다. 이은지가 "선배님 안녕하세요. 잘 지내셨어요"라고 하자 신민아는 머뭇거리다가 "못 하겠다"며 포기했다. 이에 이은지가 직접 시범을 보였다. 그는 "오늘 혹시 염색하셨어요?"라고 물었고 신민아는 "안 했다"라고 곧이곧대로 답해 대화가 끝났다.당황한 이은지가 "아니 왜 대화를 받아주지 않냐"하고 하자 신민아는 "안 했으면 안 했다고 해서 대화가 끊기는 것 같다"라며 "거짓말을 해야 하는 거냐"고 민망해했다. 이어진 상황극에서는 전보다 더 적극적으로 대화를 이어가려는 노력을 보였지만 이내 말이 꼬이며 삐걱대는 모습으로 웃음을 자아냈다.신민아는 "어느 순간부터 촬영 현장의 감독님들이 나보다 어리다"라며 "내가 데뷔 초에 하던 말과 지금 하는 말의 무게감이 받아들이는 입장에서 다르게 느껴질 수 있겠더라"고 생각을 밝혔다. 이어 "그냥 뱉은 말도 누군가에게는 강압적으로 들릴 수 있다고 생각한다"고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr