뉴진스 / 사진=어도어

뉴진스 'Zero' 스포티파이 1억 스트리밍 / 사진=어도어(하이브)

그룹 뉴진스(NewJeans)가 스포티파이에서 누적 재생 수 1억 회를 넘긴 곡을 하나 더 추가했다.29일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 뉴진스의 'Zero'(제로)는 지난 27일 기준 누적 1억 1만2208회 재생됐다. 뉴진스가 스포티파이에서 1억 스트리밍을 달성한 곡은 이번이 17번째다.'Zero'는 뉴진스가 2023년 4월 코카콜라의 음악 플랫폼 코-크 스튜디오(Coke Studio)와 협업해 발표한 광고음악이다. 팝과 R&B에 저지 클럽 리듬을 결합한 곡으로, 익숙한 구전 멜로디를 변형한 후렴구가 특징이다.당시 함께 공개된 뮤직비디오에는 서로 다른 세계에 있던 멤버들이 만나 교류하고 추억을 쌓는 이야기가 담겼다. 뉴진스는 정식 음반 수록곡뿐 아니라 브랜드 협업을 위해 제작한 곡으로도 1억 스트리밍을 달성하게 됐다.뉴진스가 지금까지 발표한 곡들의 스포티파이 합산 재생 수는 82억 회를 넘어섰다. 'Ditto'(디토), 'OMG'(오엠지), 'Super Shy'(슈퍼 샤이)는 각각 9억 회 이상 재생됐으며, 'Hype Boy'(하이프 보이)는 8억 회를 돌파했다.'New Jeans'(뉴 진스)와 'Attention'(어텐션)은 5억 회 이상, 'ETA'(이티에이)는 4억 회 이상을 기록했다. 'Cookie'(쿠키), 'How Sweet'(하우 스위트), 'Hurt'(허트), 'Cool With You'(쿨 위드 유)는 3억 회를 넘겼다.이 밖에도 'Supernatural'(슈퍼내추럴)과 'ASAP'(에이셉)이 2억 회 이상, 'Get Up'(겟 업), 'Bubble Gum'(버블 검), 'Right Now'(라이트 나우)가 각각 1억 회 이상 재생됐다. 여기에 'Zero'까지 합류하면서 뉴진스는 총 17곡의 억대 스트리밍 기록을 보유하게 됐다.한편 뉴진스는 이날 공식 팬덤 버니즈(Bunnies) 탄생 4주년을 맞아 공식 SNS에 하니, 혜인, 민지, 해린의 사진을 공개했다. 뉴진스는 어도어와의 전속계약 분쟁 이후 해린과 혜인, 하니의 복귀가 확정됐으나 민지는 여전히 협의 중이다. 다니엘은 전속계약 해지를 통보받고 팀을 떠났으며, 새 앨범 발매와 단체 활동 재개 일정은 발표되지 않았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr