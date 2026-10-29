그룹 에이티즈 최산, 댄서 제이블랙/사진=텐아시아 사진DB

빅뱅 고양 콘서트 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

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그룹 A2O LITE 'NEON'(니온) 안무 가운데 화제가 된 도입부 안무를 제작한 제이블랙이 그룹 에이티즈를 향해 러브콜을 보냈다.27일 제이블랙과 댄서 최인영(Sseji, 쎄지)는 경기도 성남시 분당구에 위치한 크림댄스 학원에서 텐아시아와 만나 A2O LITE 안무 제작 비하인드 등에 대해 다양한 이야기를 나눴다. 함께 'NEON' 안무 공동 제작에 참여한 댄서 이동규(T-100, 티백)은 부득이하게 이날 인터뷰에 참여하지 못했다.이날 제이블랙은 향후 함께 작업하고 싶은 K팝 아티스트로 그룹 에이티즈를 꼽았다. 그는 "전에는 아이돌 안무를 더 만들고 싶다는 생각이 없었다. 그런데 'NEON'을 이렇게 좋아해 주시니 다시 해보고 싶어졌다. 특히 에이티즈가 좋다. 'BAD'(배드)를 보고 정말 반했다"고 말했다.최인영은 "(제이블랙) 선생님은 평소 다른 사람의 안무를 외워서 챌린지를 찍는 분이 아니다. 그런데 에이티즈 'BAD'는 갑자기 안무를 외워서 찍으시더라"고 거들었다. 이에 제이블랙은 "보통 내 춤을 찍지, 다른 K팝 안무를 따는 일은 없다. 하지만 'BAD'는 안무 자체가 너무 좋고 에이티즈가 정말 잘 소화해서 직접 따라 췄다"고 설명했다.가장 인상 깊었던 멤버로는 성화와 산을 지목했다. 제이블랙은 "성화 씨는 슈트를 입고 후렴에 들어가는데, 표정을 과하게 쓰지 않고 오직 춤으로 임팩트를 줬다. 아이돌이 무표정에 가까운 얼굴로 춤만으로 그런 장면을 만드는 게 쉽지 않다. 그 장면 때문에 챌린지를 찍은 거나 다름없다"고 했다.이어 그는 "산 씨는 가슴을 사용하는 동작에서 눈빛과 고개 각도까지 어떻게 해야 매력적인지 정확히 알더라. 보고 '꺅' 소리를 질렀을 정도"라고 극찬했다. 그러자 최인영은 고개를 끄덕이며 제이블랙의 당시 비명을 생생하게 따라 해 웃음을 자아냈다.최인영도 "저렇게 춤의 매력을 살려 주니 안무가들은 얼마나 행복할까 싶었다"고 말했다. 제이블랙은 "아프리칸 리듬을 K팝에 자연스럽게 녹인 게 놀라웠다. 뮤직비디오를 보는 내내 몸이 들썩였다. 누가 안무를 만들었는지 궁금할 정도"라고 밝혔다.최인영은 앞으로 안무가로서 함께 일하고 싶은 아티스트가 있다면서 그룹 빅뱅을 언급했다. 그는 "난 빅뱅을 보면서 춤을 시작했다. 빅뱅의 안무를 맡을 수 있다면 정말 영광일 것 같다. 챌린지를 잘해 주신 그룹 투어스와도 어려운 안무로 함께 작업해 보고 싶다"고 말했다.이동규는 그룹 방탄소년단과 동방신기를 향해 러브콜을 보냈다. 그는 "방탄소년단은 너무 잘하는데도 열심히 하는 모습을 많이 봐서 같이 안무를 만들어 보고 싶다. 같이 작업할 때의 에너지도 느껴보고 싶다"고 했다. 이어 이동규는 "동방신기는 내 우상이다. 그들을 보고 춤을 시작했다고 해도 과언이 아닐 정도라서 성공한 팬이 돼 보고 싶다"고 덧붙였다.한편, A2O LITE는 지난 13일 데뷔한 이후 29시간 만에 멜론 메인 차트인 TOP100에서 1위에 오르는 등 큰 인기를 끌고 있다. 27일 발표된 미국 빌보드 최신 차트(10월 31일 자)에 따르면, 이들의 데뷔곡 'NEON'은 '글로벌 200'에서 8위, '글로벌 Excl. U.S.'에서 3위를 기록했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr