31기 옥순이 방송 때보다 앙상해진 몸매를 뽐냈다./사진=SNS

'나는 솔로' 31기 옥순이 온갖 악성 루머에 법적 대응을 선언한 가운데, 눈에 띄게 살이 빠진 근황을 공개했다.옥순은 지난 27일 자신의 SNS에 "아빠가 찍어준 2메다 이현"이라는 짤막한 글과 함께 사진을 올렸다.공개된 사진에는 가족과 함께 강원도 속초로 여행을 떠난 옥순의 모습이 담겼다. 사진 속 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로') 방송 당시와 비교해 볼살이 쏙 빠지고 몰라보게 앙상해진 실루엣으로 시선을 모았다.앞서 31기 옥순은 31기 영호와 최종 커플이 됐으나, 방송 이후 순자 따돌림 주동 의혹에 휩싸이며 거센 비난을 받았다. 영호가 운영하는 치과 병원까지 별점 테러 피해를 입자 결국 눈물의 라이브 방송을 통해 결별을 공식 발표했다.그러나 결별 발표 5개월 만인 지난 26일, 두 사람의 다정한 커플 사진이 유출되면서 위장 결별과 재결합설, 임신설 등 갖가지 의혹이 다시 불거졌다.이에 옥순은 "저의 실수로 유출된 사진이다. 결혼 임박이나 재교제를 알리려는 목적이 아니며 어떠한 의도도 없었다"고 수습에 나섰다. 또한 순자 왕따 가해설을 재차 부인하며 "정상적인 사회생활조차 어려운 상황에 이르렀다"고 극심한 고통을 토로했다.이후에도 악플과 허위사실 유포가 끊이지 않자 옥순은 칼을 빼 들었다. 그는 "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다", "성병 관련 의혹은 거짓", "데이팅 앱을 통한 만남도 없었다" 등 사생활과 관련한 내용부터 승무원 시절 문란설, 특정 정당 대변인설 등 온라인상에 퍼진 총 15가지 루머를 반박하며 무관용 법적 대응을 선언했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr