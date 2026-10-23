가수 겸 배우 차은우가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 아스트로 멤버이자 배우로 활동 중인 차은우가 가을 등산 같이 하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 15일부터 21일까지 '가을 등산 같이 하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 차은우가 뽑혔다. 차은우는 2014년 영화 '두근두근 내 인생'으로 연기를 시작했다. 2016년 그룹 아스트로 멤버로 가요계에도 데뷔했다. 이후 그룹 활동과 함께 JTBC 드라마 '내 아이디는 강남미인', MBC '신입사관 구해령', tvN '여신강림', 티빙 '아일랜드' 등 여러 작품에서 주연을 맡았다. 차은우는 지난해 7월 입대해 현재 육군 군악대에서 복무하고 있다. 1월 전역을 앞두고 있다.2위는 그룹 더보이즈 멤버 에릭이 올랐다. 에릭은 지난 8월 개인 소속사 그리드엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 개인 활동은 새 소속사에서 진행하고, 더보이즈 활동은 별도 레이블을 통해 이어갈 예정이다. 다음달 7일부터 13일까지는 서울 한남동에서 첫 개인 사진전 'Baby Pink Letter Exhibition'을 열 예정이다. 또 다음 날인 14일에는 서울 광운대학교에서 단독 팬미팅 '꽃보다 손영재'를 열고 솔로 아티스트로 국내 팬들과 처음 만난다.3위는 그룹 방탄소년단 멤버 지민이 차지했다. 지민이 속한 방탄소년단은 지난 3월 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 완전체로 컴백했다. 현재 동명의 월드투어를 진행 중이다. 지난 4월 투어를 시작한 뒤 북미와 유럽 등에서 공연을 펼쳤으며, 최근에는 콜롬비아 보고타와 페루 리마 등 남미 지역에서 공연을 펼쳤다. 이달에는 콜롬비아 보고타와 페루 리마, 칠레 산티아고 등 남미 도시에서 팬들과 만났다. 남미 공연을 마친 뒤에는 아시아에서도 투어를 이어갈 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워지는 날씨, 같이 첫 붕어빵 먹고 싶은 여자 가수는?', '추워지는 날씨, 같이 첫 붕어빵 먹고 싶은 남자 가수는?', '추워지는 날씨, 같이 첫 붕어빵 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추워지는 날씨, 같이 첫 붕어빵 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr