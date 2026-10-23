제작사 테오(TEO)

제작사 테오(TEO)

제작사 테오(TEO)에서 오리지널 유튜브 예능 '존박이 밥사마'를 새롭게 론칭한다.오는 30일 TEO 유튜브 채널에서 첫 공개되는 ‘존박이 밥사마’는 누구나 하나쯤 품고 있는 최애 식당을 비롯해 일상 속 편안한 공간에서 친구들과 맛있는 음식과 이야기를 나누는 힐링 먹방 토크쇼다. 싱어송라이터 존박이 다채로운 ‘찐친’ 조합의 게스트들과 함께 단란한 미식 토크쇼를 선보이며 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.‘존박이 밥사마’의 MC이자 타이틀 롤을 맡은 존박은 음악 활동을 통해 탄탄한 존재감을 쌓아온 싱어송라이터다. 세련된 비주얼과 상반되는 엉뚱하고 유쾌한 예능감으로 대중의 꾸준한 사랑을 받고 있다. 걸그룹 히트곡 커버부터 SNS를 통해 선보이는 친근하고 털털한 일상까지, 음악과 예능을 넘나들며 다채로운 매력을 보여준 그가 ‘존박이 밥사마’에서는 게스트들의 이야기에 귀 기울이는 다정한 리스너로 활약할 전망이다.특히 ‘존박이 밥사마’는 흔히 알려진 유명 맛집을 찾아가는 방식에서 벗어나, 게스트의 취향과 일상이 깃든 공간과 음식을 통해 이야기를 풀어낸다는 점에서 여타 미식 토크쇼와 차별화된다. 게스트들이 직접 검증한 오프라인 단골 식당부터 가장 편안한 아지트이자 작업실에서 배달시켜 먹는 최애 메뉴까지, 음식에 얽힌 취향과 추억을 나누며 게스트들의 한층 인간적이고 솔직한 매력을 끌어낼 예정이다.이 가운데 ‘존박이 밥사마’의 매력을 엿볼 수 있는 두 가지 버전의 포스터가 공개됐다. 숟가락 버전의 포스터는 숟가락 안에 담긴 존박 캐릭터와 ‘밥 사줄 친구 필요하신 분?’이라는 문구로 프로그램의 콘셉트를 직관적으로 보여준다. 전단지 버전 포스터는 밥 사줄 친구 ‘밥사마’ 존박의 모습과 함께 한 장씩 뜯어갈 수 있는 전단지 디자인으로 재미를 더한다. 여기에 ‘고도로 발달된 우정은…사랑과 같다’라는 문구가 더해져 음식과 우정이 어우러질 단란한 미식 토크쇼에 대한 기대를 높였다.오늘(23일) 공개된 1차 티저 영상은 ‘밥사마’ 존박의 모습을 담은 전단지를 재치 있게 활용해 호기심을 자극한다. 영상에서는 존박이 직접 전단지를 붙이고 누군가 이를 한 장씩 떼어 가는 모습이 담겼다.'존박이 밥사마'는 오는 30일 저녁 6시 TEO 유튜브 채널을 통해 첫 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr