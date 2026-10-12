'서준맘' 코미디언 박세미가 한 살 연하 비연예인 연인과 결혼을 발표했다.
12일 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 '여러분 저 시집가요'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 박세미는 "저 시집간다. 결혼하게 됐다"며 직접 결혼 소식을 전했다. 예비신랑의 얼굴 공개에 대해서는 "고민해 보도록 하겠다. 그냥 잘생겼다고 상상에 맡기겠다"고 말해 웃음을 안겼다. 두 사람은 PT 트레이너의 소개로 레스토랑에서 처음 만났다. 예비신랑은 박세미의 첫인상을 묻자 "그냥 내가 보던 '서준 엄마'였다. 첫인상에서 '우와, 예쁘다' 그런 것보다는 내가 기대했던 모습이었다"고 솔직하게 답했다. 그러면서 "지금이 더 예쁘긴 하다"고 덧붙였다.
박세미도 "둘 다 첫눈에 반한 건 아니었다"며 "첫인상은 좋지도 싫지도 않았던 것 같다"고 돌아봤다. 처음 만났을 때부터 결혼을 생각했던 것은 아니라고. 그는 "만났을 때는 결혼 생각이 없었다. 내가 눈이 워낙 높아서 키 크고 몸 좋고 잘생긴 이상형이 강했다"고 밝혔다.
결혼을 결심한 계기는 교제하는 동안 변함없이 자신을 챙겨준 예비신랑의 태도였다. 박세미는 "1년 넘게 만나고 결혼해도 되겠다는 생각이 들었다"며 "만나면 만날수록 더 잘해주고, 주변에서 '야 너 좀 잘해'라고 하더라. 세상에 이런 남자는 없을 것 같다"고 애정을 드러냈다. 박세미는 "10월 중순쯤 결혼한다"며 결혼 준비 과정도 공개하겠다고 예고했다. 그는 "앞으로 결혼 이야기나 준비 이야기, 상견례 이야기 중간중간 풀어드리도록 하겠다"고 전했다.
같은 날 SNS에는 예비신랑과 촬영한 웨딩 사진을 게재하며 "여러분, 저 이번 주에 결혼합니다!"라고 알렸다. 박세미는 "평생 함께 놀고, 웃고, 맛있는 것도 먹을 제일 친한 짝꿍이 생겼다"고 예비신랑을 소개했다.
바쁜 결혼 준비로 일부 지인에게 소식을 전하지 못했다는 설명도 덧붙였다. 그는 "한 분 한 분 직접 연락드리고 소식을 전하고 싶었는데, 정신없는 하루하루를 보내다 보니 미처 연락드리지 못한 분들이 많다"며 "제 지인 중 연락 못 받으신 분이 있다면 편하게 연락 달라. 청첩장 전해드리겠다"고 밝혔다. 끝으로 "나 드디어 시집간다!"라며 기쁨을 표현했다. 소속사 메타코미디도 박세미가 이달 결혼식을 올린다고 밝혔다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 약 2년간 교제했다. 박세미는 지난 8월 유튜브 콘텐츠 '입만열면'에서도 한 살 연하 비연예인과 열애 중이라고 공개한 바 있다.
한편 박세미는 극단 활동을 거쳐 '백마TV', '피식대학' 등 개그 유튜브 채널을 통해 얼굴을 알렸다. 특히 '피식대학'의 '05학번이즈히어'에서 신도시에 살며 아들을 키우는 '서준맘' 캐릭터로 인기를 얻었다. 최근에는 tvN 건강 예능 '시간관찰자: 더 시크릿'에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
12일 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 '여러분 저 시집가요'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 박세미는 "저 시집간다. 결혼하게 됐다"며 직접 결혼 소식을 전했다. 예비신랑의 얼굴 공개에 대해서는 "고민해 보도록 하겠다. 그냥 잘생겼다고 상상에 맡기겠다"고 말해 웃음을 안겼다. 두 사람은 PT 트레이너의 소개로 레스토랑에서 처음 만났다. 예비신랑은 박세미의 첫인상을 묻자 "그냥 내가 보던 '서준 엄마'였다. 첫인상에서 '우와, 예쁘다' 그런 것보다는 내가 기대했던 모습이었다"고 솔직하게 답했다. 그러면서 "지금이 더 예쁘긴 하다"고 덧붙였다.
박세미도 "둘 다 첫눈에 반한 건 아니었다"며 "첫인상은 좋지도 싫지도 않았던 것 같다"고 돌아봤다. 처음 만났을 때부터 결혼을 생각했던 것은 아니라고. 그는 "만났을 때는 결혼 생각이 없었다. 내가 눈이 워낙 높아서 키 크고 몸 좋고 잘생긴 이상형이 강했다"고 밝혔다.
결혼을 결심한 계기는 교제하는 동안 변함없이 자신을 챙겨준 예비신랑의 태도였다. 박세미는 "1년 넘게 만나고 결혼해도 되겠다는 생각이 들었다"며 "만나면 만날수록 더 잘해주고, 주변에서 '야 너 좀 잘해'라고 하더라. 세상에 이런 남자는 없을 것 같다"고 애정을 드러냈다. 박세미는 "10월 중순쯤 결혼한다"며 결혼 준비 과정도 공개하겠다고 예고했다. 그는 "앞으로 결혼 이야기나 준비 이야기, 상견례 이야기 중간중간 풀어드리도록 하겠다"고 전했다.
같은 날 SNS에는 예비신랑과 촬영한 웨딩 사진을 게재하며 "여러분, 저 이번 주에 결혼합니다!"라고 알렸다. 박세미는 "평생 함께 놀고, 웃고, 맛있는 것도 먹을 제일 친한 짝꿍이 생겼다"고 예비신랑을 소개했다.
바쁜 결혼 준비로 일부 지인에게 소식을 전하지 못했다는 설명도 덧붙였다. 그는 "한 분 한 분 직접 연락드리고 소식을 전하고 싶었는데, 정신없는 하루하루를 보내다 보니 미처 연락드리지 못한 분들이 많다"며 "제 지인 중 연락 못 받으신 분이 있다면 편하게 연락 달라. 청첩장 전해드리겠다"고 밝혔다. 끝으로 "나 드디어 시집간다!"라며 기쁨을 표현했다. 소속사 메타코미디도 박세미가 이달 결혼식을 올린다고 밝혔다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 약 2년간 교제했다. 박세미는 지난 8월 유튜브 콘텐츠 '입만열면'에서도 한 살 연하 비연예인과 열애 중이라고 공개한 바 있다.
한편 박세미는 극단 활동을 거쳐 '백마TV', '피식대학' 등 개그 유튜브 채널을 통해 얼굴을 알렸다. 특히 '피식대학'의 '05학번이즈히어'에서 신도시에 살며 아들을 키우는 '서준맘' 캐릭터로 인기를 얻었다. 최근에는 tvN 건강 예능 '시간관찰자: 더 시크릿'에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT