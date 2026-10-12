사진=박세미 SNS

사진=박세미 유튜브

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'서준맘' 코미디언 박세미가 한 살 연하 비연예인 연인과 결혼을 발표했다.12일 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 '여러분 저 시집가요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박세미는 "저 시집간다. 결혼하게 됐다"며 직접 결혼 소식을 전했다. 예비신랑의 얼굴 공개에 대해서는 "고민해 보도록 하겠다. 그냥 잘생겼다고 상상에 맡기겠다"고 말해 웃음을 안겼다.두 사람은 PT 트레이너의 소개로 레스토랑에서 처음 만났다. 예비신랑은 박세미의 첫인상을 묻자 "그냥 내가 보던 '서준 엄마'였다. 첫인상에서 '우와, 예쁘다' 그런 것보다는 내가 기대했던 모습이었다"고 솔직하게 답했다. 그러면서 "지금이 더 예쁘긴 하다"고 덧붙였다.박세미도 "둘 다 첫눈에 반한 건 아니었다"며 "첫인상은 좋지도 싫지도 않았던 것 같다"고 돌아봤다. 처음 만났을 때부터 결혼을 생각했던 것은 아니라고. 그는 "만났을 때는 결혼 생각이 없었다. 내가 눈이 워낙 높아서 키 크고 몸 좋고 잘생긴 이상형이 강했다"고 밝혔다.결혼을 결심한 계기는 교제하는 동안 변함없이 자신을 챙겨준 예비신랑의 태도였다. 박세미는 "1년 넘게 만나고 결혼해도 되겠다는 생각이 들었다"며 "만나면 만날수록 더 잘해주고, 주변에서 '야 너 좀 잘해'라고 하더라. 세상에 이런 남자는 없을 것 같다"고 애정을 드러냈다.박세미는 "10월 중순쯤 결혼한다"며 결혼 준비 과정도 공개하겠다고 예고했다. 그는 "앞으로 결혼 이야기나 준비 이야기, 상견례 이야기 중간중간 풀어드리도록 하겠다"고 전했다.같은 날 SNS에는 예비신랑과 촬영한 웨딩 사진을 게재하며 "여러분, 저 이번 주에 결혼합니다!"라고 알렸다. 박세미는 "평생 함께 놀고, 웃고, 맛있는 것도 먹을 제일 친한 짝꿍이 생겼다"고 예비신랑을 소개했다.바쁜 결혼 준비로 일부 지인에게 소식을 전하지 못했다는 설명도 덧붙였다. 그는 "한 분 한 분 직접 연락드리고 소식을 전하고 싶었는데, 정신없는 하루하루를 보내다 보니 미처 연락드리지 못한 분들이 많다"며 "제 지인 중 연락 못 받으신 분이 있다면 편하게 연락 달라. 청첩장 전해드리겠다"고 밝혔다. 끝으로 "나 드디어 시집간다!"라며 기쁨을 표현했다.소속사 메타코미디도 박세미가 이달 결혼식을 올린다고 밝혔다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 약 2년간 교제했다. 박세미는 지난 8월 유튜브 콘텐츠 '입만열면'에서도 한 살 연하 비연예인과 열애 중이라고 공개한 바 있다.한편 박세미는 극단 활동을 거쳐 '백마TV', '피식대학' 등 개그 유튜브 채널을 통해 얼굴을 알렸다. 특히 '피식대학'의 '05학번이즈히어'에서 신도시에 살며 아들을 키우는 '서준맘' 캐릭터로 인기를 얻었다. 최근에는 tvN 건강 예능 '시간관찰자: 더 시크릿'에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr