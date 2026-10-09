김인석과 안젤라 박이 이혼했다. / 사진=SNS

이하 김인석 입장문 전문

개그맨 김인석이 결혼 10년 만에 안젤라 박과 이혼한 사실을 공개했다.9일 김인석은 자신의 SNS에 글을 올리고 약 2년 전 결혼 생활을 마무리했다고 밝혔다.김인석은 "약 2년 전, 부부로서의 인연을 정리하고 각자의 길을 가자는 결정을 받아들이게 됐다"고 전했다.이혼 소식을 뒤늦게 알린 이유도 설명했다. 그는 "그동안 이 이야기를 어떻게 전해야 할지 많이 고민했다. 저 역시 이 현실을 받아들이고 마음을 정리하는 데 시간이 필요했다. 그래서 이제야 말씀드리게 됐다"고 말했다.그러면서 "쉽지 않은 시간도 있었지만, 이제는 그 시간을 잘 이겨내고 새로운 시작을 해보려 한다. 앞으로는 더욱 좋은 모습과 행복한 모습으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.한편 김인석은 2014년 방송인 안젤라 박과 결혼했다. 두 사람은 결혼 생활 중 두 아들을 얻었으나 약 10년 만에 부부 관계를 정리했다.안녕하세요. 김인석입니다.오늘은 저를 아껴주시고 응원해주시는 분들께 제 개인적인 이야기를 전하려고 합니다.저는 약 2년 전, 부부로서의 인연을 정리하고 각자의 길을 가자는 결정을 받아들이게 되었습니다.비록 부부로서의 인연은 여기서 마무리하게 되었지만, 아이들에게만큼은 변함없이 최선을 다하고 좋은 부모로 함께하겠습니다.그동안 이 이야기를 어떻게 전해야 할지.. 많이 고민했습니다.저 역시 이 현실을 받아들이고 마음을 정리하는 데 시간이 필요했습니다. 그래서 이제야 말씀드리게 되었습니다.쉽지 않은 시간도 있었지만, 이제는 그 시간을 잘 이겨내고 새로운 시작을 해보려 합니다.앞으로는 더욱 좋은 모습과 행복한 모습으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠습니다.그리고 가까운 지인들에게조차 이 사실을 미리 말씀드리지 못했습니다.이 글을 통해 처음 소식을 접하게 될 가족과 친지, 가까운 지인분들께 죄송한 마음을 전합니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr