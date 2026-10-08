황정음이 30kg 이상을 감량했다고 밝혔다. / 사진=황정음 유튜브

황정음이 30kg 이상을 감량했다고 밝혔다. / 사진=황정음 유튜브

황정음이 장난감 관련 논란을 언급했다. / 사진=황정음 유튜브

배우 황정음이 출산 후 드라마 촬영을 위해 5개월 동안 약 30kg을 감량했던 경험을 털어놨다.황정음은 지난 7일 자신의 유튜브 채널에 '반자동 다이어트 시작한 날'이라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에는 평택의 한 효소 찜질 시설을 방문해 체중을 관리하는 모습이 담겼다.이날 황정음은 현재 몸무게와 목표 체중을 공개했다. 그는 "현재 체중이 54kg이다. 목표 체중을 51.7kg으로 잡았다"라며 "57kg일 때는 내가 너무 불편하고 건강하지 못하다. 기분이 안 좋다"고 말했다.첫째 출산 당시 몸무게가 80kg대까지 증가했다는 사실도 밝혔다. 황정음은 "첫째가 4.1kg으로 태어났다. 그때 내가 80kg대까지 나갔다"라며 "아이를 낳고도 70kg 정도밖에 안 빠져서 멘탈이 붕괴됐다"라고 당시를 회상했다.이후 작품 촬영을 앞두고 본격적으로 체중 감량에 나섰다고 설명했다. 황정음은 "그때부터 미친 듯이 5개월 동안 30kg을 뺀 것 같다. 결국 47.7kg까지 내려갔다"라며 "드라마를 찍으려고 뺐다. 마사지도 2시간 이상 주말을 빼고 5개월 동안 매일 갔다. 울면서 받았다"라고 털어놨다.당시 무리하게 체중을 감량했던 일을 돌아보며 달라진 생각도 전했다. 황정음은 "그 작품 하나에 진짜 사활을 걸고 했는데 모든 것에 사활을 걸 필요는 없는 것 같다"라며 "뭐든지 적당한 게 좋은 것 같다"고 말했다.과거 장난감 무료 나눔 논란이 불거진 것에 대한 이야기를 꺼내기도. 황정음은 "그때 제가 이사를 해야 했다"며 "장난감 정리를 다 안 하고 정리를 하면서 올렸다. 일단 올리고 시작한 거다. 빨리 나눠드리려고 했던 게 시끄러워졌다"고 회상했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr