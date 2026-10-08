나영석이 '십오야 골든벨'을 선보인다. / 사진=텐아시아DB

나영석이 '십오야 골든벨'을 선보인다. / 사진제공=tvN

나영석 PD가 유튜버 47명과 함께하는 대규모 예능 프로그램을 선보인다.8일 첫 방송되는 tvN '십오야 골든벨'은 국내에서 활동하는 유튜버들이 한자리에 모여 다양한 퀴즈와 게임에 도전하는 프로그램이다. 가비, 미미미누, 김단군, 효연, 엄지윤 등 총 47명이 출연한다.이번 프로그램에서는 출연자들이 골든벨을 차지하기 위해 두뇌 대결을 펼친다. 서로 다른 분야에서 활동해 온 유튜버들이 한자리에 모인 만큼 출연자들 사이의 신경전도 예고됐다.공개된 하이라이트 영상에는 출연자들이 서로의 친분을 두고 장난을 주고받거나 상대를 견제하는 모습이 담겼다. 퀴즈뿐 아니라 몸을 활용한 대결도 펼쳐지며, 승리를 위해 다양한 방법을 동원하는 출연자들의 모습도 공개될 예정이다.'십오야 골든벨'은 8일 오후 10시 50분 첫 방송되며, 매주 목요일 방송된다. 풀버전인 '유튜버 골든벨' 1화는 오는 9일 오후 6시 유튜브 '채널 십오야'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr