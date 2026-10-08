전현무가 이준과 예능 프로그램에 함께 출연하게 된 배경을 밝힌다./사진=텐아시아DB

전현무가 이준과 예능 프로그램에 함께 출연하게 된 배경을 밝힌다./사진제공=MBN, 채널S

전현무가 이준과 예능 프로그램에 함께 출연하게 된 배경을 밝힌다. 출연진 섭외 과정에서 자신의 역할에 관해서도 설명한다.오는 9일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 15회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈), 이준이 울산 맛집 탐방에 나서는 모습이 그려진다.세 사람은 울산의 한 만두 맛집을 방문해 음식을 주문한 뒤 근황을 나눈다. 이 과정에서 곽튜브는 전현무와 이준이 함께 출연 중인 '디스이즈 현무로드'를 언급하며 "어쩌다 두 분 조합이 이뤄졌냐? '현무로드'는 현무 픽일 텐데…"라고 섭외 과정을 궁금해한다.전현무는 "내가 섭외하는 게 아니라 '누가 좋겠다' 정도로 의견만 낸다"고 답한다. 이어 "예전에 이적 형이 나한테 '사람과 관계 맺는 방식이 끈적끈적하지 않다'고 하더라. 이준도 그래 보였다"며 이준과 함께하게 된 이유를 설명한다.대화를 나누던 중 1976년부터 운영해 온 화교 출신 사장님의 찐만두와 군만두가 나온다. 음식을 맛본 이준은 "전 세계 어딜 가도 없을 맛"이라고 평가한다. 곽튜브 역시 "원래 순위를 안 매기는데 이건 1등"이라며 만족감을 나타낸다.이후 다음 식당으로 이동하던 세 사람은 이준의 여행 습관을 화제로 삼는다. 앞서 각각 이준과 여행을 다녀온 전현무와 곽튜브는 그의 남다른 미니멀리스트 생활을 언급한다.곽튜브는 "'지구마블'로 일주일간 여행 갔을 때 배낭 하나만 들고 오더라. 여행 내내 똑같은 패딩만 입었다"고 회상한다. 전현무도 "'현무로드'로 베트남 다낭에 갔을 때도 냉장고 바지를 하나로 4일을 버티더라"며 비슷한 경험을 전한다.전현무와 곽튜브, 이준의 울산 먹방 현장은 오는 9일 오후 9시 10분 방송되는 '전현무계획4'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr