이주승이 이사한 집을 공개한다./사진제공=MBC

이주승이 이사한 집을 공개한다./사진제공=MBC

이주승이 최근 새롭게 이사한 ‘이 감독 하우스’를 공개한다.9일 오후 11시 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 이주승이 ‘이 감독’의 작업 공간까지 갖춘 ‘NEW 하우스’를 공개한다.지난 방송에서 이주승은 ‘감독 서바이벌’에서 1등을 거머쥐고, 상금 1억 원을 돌아가신 할아버지의 뜻에 따라 기부한 사연을 전했다. 이후 이주승은 ‘제1회 코리아 숏드라마 어워즈’에서도 ‘대상’을 수상, 배우와 작가를 넘어 ‘이 감독’으로서 연출력과 작품성을 인정받았다.이주승은 “집에서 보내는 시간이 많아졌다”라며 큰맘을 먹고 최근 이사한 새집을 공개한다. 기존 집보다 한층 넓어진 거실과 주방, 침실과 드레스룸 그리고 작품 작업에 몰입할 수 있는 작업실까지 갖춘 새집의 모습과 ‘주승 그린’을 버리고 화이트와 우드 톤으로 포근해진 인테리어가 눈길을 모은다. 무지개 회원들의 마음이 담긴 이사 선물들도 공개된다.이주승은 ‘영광의 트로피’를 위해 직접 만든 책장도 공개한다. 직접 목공 공방에서 시간과 정성을 쏟아 완성한 책장이 어떤 모습일지 궁금한 가운데, 새집에서도 ‘이 감독’의 놀라운 ‘언밸런스 미장센’을 엿볼 수 있다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr