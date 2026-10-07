사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 휴가를 마무리하며 가을 분위기가 물씬 풍기는 스타일링을 공개했다.기은세는 최근 자신의 인스타그램에 "가을❤️나의 휴가 끝"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 기은세는 선명한 레드 컬러의 긴소매 니트에 베이지 톤 팬츠를 매치하고 카메라를 바라봤다. 머리를 자연스럽게 묶어 얼굴선을 드러낸 기은세는 길이가 다른 실버 목걸이를 겹쳐 착용했으며, 한 손을 눈가에 가져간 포즈로 강렬한 색감의 스타일링을 소화했다.이어진 사진에서 기은세는 카메라를 직접 들고 위에서 아래로 내려다보는 구도의 셀카를 남겼다. 얼굴 옆으로 가볍게 내려온 머리카락과 윤기가 도는 피부 표현이 가까이 담겼으며 레드 니트와 여러 개의 실버 액세서리가 화면을 채우며 앞선 스타일링의 디테일을 보여줬다.또 다른 사진에서 기은세는 같은 차림에 블랙 프레임 안경을 더하고 계단을 오르며 뒤를 돌아봤다. 브라운 벨트로 허리선을 정돈한 베이지 팬츠에 커다란 가방을 어깨에 멘 모습으로 레드 컬러를 중심으로 한 가을 패션을 완성했다.마지막 사진에서 기은세는 레드 컬러의 소파에 앉아 한쪽 다리를 접은 채 카메라를 바라봤다. 몸에 자연스럽게 맞는 니트와 넉넉하게 떨어지는 팬츠에 블랙 슈즈를 매치했으며, 소파와 상의의 선명한 색감이 겹쳐지면서 사진 전체에 강한 레드 포인트를 만들었다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "얼굴정보", "귀엽고 예뻐", "이뻐요" 등의 댓글을 달았다.기은세는 최근 ENA 글로벌 커머스 서바이벌 '엑스 더 리그'에서 대한민국 팀 캡틴으로 활약했다. 지난달 20일 방송된 최종회에서 대한민국 팀은 최종 2위에 올랐으며 기은세는 프로그램을 마친 뒤 "앞으로 갈 길을 바라본 시간"이었다는 소감을 전했다. 패션과 라이프스타일 분야에서 꾸준히 활동해온 기은세의 강점을 방송에서도 보여준 셈이다.기은세는 '엑스 더 리그'를 마친 뒤 SNS를 통해 패션과 일상을 공개하며 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr