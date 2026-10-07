배우 한다감이 출산 후 인증샷을 남기고 있다. / 사진=한다감 SNS

배우 한다감이 출산 후 근황을 전했다.한다감은 7일 자신의 인스타그램에 "저의 건강과 우리 찰떡이의 건강을 책임져주셔서 감사합니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 한다감이 출산을 마친 병원에서 인증샷을 남기고 있는 모습. 특히 그는 담당 교수와 병원을 홍보할 정도로 빠른 회복력을 보여 눈길을 끌었다.한다감의 출산 순간은 이날 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서 다뤄질 예정이다. 예고편에 따르면, 수술실에 들어간 한다감은 출산 과정에서 갑작스럽게 통증을 호소한다.한편 한다감은 1980년생으로 47세다. 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼해 7년 만에 임신했다. 지난달 22일 아들을 출산했다. 그는 영화 '점례는 나의 빛'으로 관객과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr