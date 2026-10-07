사진 = 이선빈 인스타그램

사진 = 이선빈 인스타그램

사진 = 이선빈 인스타그램

사진 = 이선빈 인스타그램

배우 이선빈이 흰 드레스 자태를 뽐내며 미모를 자랑했다.이선빈은 최근 자신의 인스타그램에 "2026.10.06 부산 국제 영화제 🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이선빈은 섬세한 자수와 비즈 장식이 촘촘하게 들어간 화이트 드레스를 입고 시선을 옆으로 향하고 있다. 가느다란 스트랩으로 이어진 드레스에 길고 짙은 머리를 한쪽 어깨 앞으로 자연스럽게 늘어뜨렸으며 길게 떨어지는 귀걸이와 윤기가 도는 메이크업으로 얼굴을 더욱 또렷하게 드러냈다.이어진 사진에서 이선빈은 같은 드레스 차림으로 카메라를 정면으로 바라보며 상반신을 가까이 담았다. 허리 아래로 풍성하게 이어지는 드레스는 화려한 자수 장식이 반복돼 앞선 클로즈업과는 다른 디테일을 보여줬다.또 다른 사진에서 이선빈은 드레스 전체가 보이도록 서서 옅은 미소를 지었다. 몸에 맞게 떨어지는 상체에서 길고 풍성하게 이어지는 스커트 실루엣과 곳곳에 더해진 장식이 어우러진 모습이 담겼다.마지막 사진에서 이선빈은 해변과 바다가 내려다보이는 난간에 기대 눈을 감고 고개를 살짝 기울였다. 길게 늘어진 검은 머리와 화이트 드레스가 노을빛을 받은 바다를 배경으로 자연스럽게 이어지며 앞선 실내 사진과는 다른 모습을 보여줬다.이를 본 팬들은 "아름답다는말 보다 더더더 그 이상의 말이 뭐 없을까", "정말루 예뻐", "너무 예뻐", "정말 눈부시게 아름다우세요", "너무 예쁘잖아", "진짜 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 이선빈은 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫에 참석했다. 이선빈이 주연을 맡은 영화 '수능, 출제의 비밀'은 올해 부산국제영화제 '한국영화의 오늘-파노라마' 부문에 초청됐으며 월드 프리미어로 처음 공개된다. 작품에서 이선빈은 수능 출제위원 명단에 이름을 올린 지방 소도시 국어 교사 맹보람 역을 맡았다.한편 지난 2018년부터 1985년생 41세 이광수와 공개 연애 중인 이선빈은 1994년생으로 32세다. 두 사람은 9살 차이가 난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr