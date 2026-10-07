개그맨 김원효가 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

개그맨 김원효가 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

개그맨 김원효가 데뷔 전 웨이터로 일하며 한 달에 최대 500만원을 벌었던 과거를 공개한다.7일 방송되는 MBC '라디오스타'는 최강희, 오만석, 김원효, 양치승이 출연하는 '가만히 있으면 안돼~' 특집으로 꾸며진다.이날 김원효는 개그맨이 되기 전 웨이터로 일했던 당시를 떠올린다. 처음 받았던 월급은 약 50만원이었다고. 김원효는 더 많은 돈을 벌기 위해 직접 밖으로 나가 손님을 데려오기 시작했고, 한 팀당 약 2만원의 수당을 받았다고 밝힌다.하루에 약 10팀의 손님을 유치하면서 수입도 크게 늘었다. 김원효는 "당시 한 달에 약 400~500만원까지 벌었다"며 "다른 업소에서 더 높은 금액을 제시하며 스카우트를 제안한 적도 있다"고 말한다.당시 익힌 기술도 직접 보여준다. 손님에게 빠르게 음식을 내야 했던 탓에 과일을 예쁘게 깎기보다 빠르게 자르는 데 익숙해졌다는 김원효는 사과와 멜론, 파인애플을 직접 손질한다. 여기에 과거 사용했던 명함 날리기 기술도 선보인다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr