임신 소식을 전한 배성재, 김다영 부부가 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배성재가 태어날 2세에 대해 자신 말고 아내 김다영을 쏙 빼닮은 아이를 바란다고 밝혔다.오는 6일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 지난해 5월 결혼한 배성재와 김다영 부부가 출연한다.김다영은 현재 임신 중으로, 오는 12월 출산 예정이다. 배성재는 2세에 대한 이야기를 나누던 중 "옛날에는 딸 셋을 원했다"고 털어놓는다. 이어 아이가 누구를 닮았으면 좋겠냐는 MC들의 질문에 "나는 1g도 안 닮았으면 좋겠다"고 답해 웃음을 자아낸다.김다영 역시 남편의 바람을 전한다. 그는 "오빠가 나를 복사한 아이를 원한다. 자기 유전자는 하나도 안 들어갔으면 좋겠다고 했다"고 전한다. 오는 12월 출산을 앞둔 부부가 아이의 외모를 두고 나눈 이야기에 관심이 쏠린다.배성재 부부의 이야기는 오는 6일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr