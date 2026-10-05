조가빈, 황민수가 지난 4일 결혼식을 올렸다. / 사진=조가빈 SNS

그룹 나인뮤지스 출신 조가빈과 뮤지컬 배우 황민수가 부부가 됐다.지난 4일 두 사람은 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 결혼식을 올린 것으로 전해졌다. 이후 SNS 등을 통해 결혼식 사진과 영상이 공개되면서 현장 모습도 함께 알려졌다.공개된 영상에는 나인뮤지스 멤버들이 조가빈을 위해 직접 축가를 부르는 모습이 담겼다. 이들이 선택한 곡은 나인뮤지스의 대표곡 '드라마'였다.조가빈은 나인뮤지스 활동 당시 '소진'이라는 이름을 사용했다. 그는 2015년 팀에 합류해 '드라마' 활동에 참여했으며 약 11년이 흐른 뒤 자신의 결혼식에서 같은 곡을 축가로 듣게 됐다.축가 무대에서는 일부 멤버들이 눈물을 보인 모습도 포착됐다. 멤버 금조 역시 자신의 SNS에 결혼식에서 눈물을 흘리는 모습을 공개하며 조가빈의 결혼을 축하했다.앞서 두 사람은 지난 8월 각자의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 알렸다. 약 4년간 교제해온 이들은 오는 10월 결혼한다고 밝히며 서로를 향한 애정을 전한 바 있다.조가빈은 2014년 프로젝트 그룹 네스티네스티로 데뷔한 뒤 이듬해 나인뮤지스에 합류했다. 이후 조가빈으로 활동명을 바꾸고 배우로도 활동 영역을 넓혔다.황민수는 2015년 뮤지컬 '라이어 타임'으로 데뷔한 뒤 '빈센트 반 고흐', '리틀잭', '브라더스 까라마조프', '어린왕자', '더 픽션' 등에 출연했다. 현재는 뮤지컬 '사칠'에서 소방관 안정원 역으로 무대에 오르고 있다.한편 최근 연예계에서는 배우 곽시양과 러블리즈 출신 유지애도 결혼 소식을 전했다. 두 사람은 약 1년간의 교제 끝에 오는 11월 결혼식을 올릴 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr