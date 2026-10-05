서현진이 1%대 시청률에 머문 전작의 아쉬움을 씻을 수 있을지 관심이 쏠린다./사진제공=MBC

서현진이 1%대 시청률에 머문 전작의 아쉬움을 씻을 수 있을지 관심이 쏠린다./사진제공=MBC

서현진이 1%대 시청률에 머문 전작의 아쉬움을 씻을 수 있을지 관심이 쏠린다.오는 30일 첫 방송 되는 MBC 새 금토 드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 충돌하는 이야기를 그린 작품이다. 서현진과 유연석은 전작과는 전혀 다른 관계로 만나 연기 호흡을 맞춘다.서현진은 극 중 '진실을 주장하는 여자' 강지선 역을 맡는다. 초등학교 사서교사인 강지선은 사람의 말에 담긴 의도를 깊이 들여다보는 인물이다. 평범한 일상을 보내던 중 심장외과 전문의 민준호(유연석 분)를 만나고, 완벽했던 첫 데이트 이후 예상하지 못한 변화를 맞는다.1일 제작진이 공개한 스틸에는 초등학교 사서교사로 변신한 서현진의 모습이 담겼다. 교실에서 아이들을 바라보며 미소 짓는 모습으로 평온하고 따뜻한 분위기를 자아낸다.1차 티저에서는 이와 상반된 모습이 포착됐다. 서현진은 "거짓말 아니라니까요"라며 누군가에게 날카롭게 반응한다. 평온했던 일상과 대비되는 강지선의 감정 변화가 '민준호와 강지선 중 거짓말을 하는 것은 누구인가'라는 작품의 핵심 질문과 맞물린다.제작진은 "서현진이 극 중 연기하는 강지선은 진폭이 큰 감정 변화를 보여주는 인물이다. 그만큼 배우로서 에너지를 쏟아야 하는, 연기하기 쉽지 않은 캐릭터라고 할 수 있다. 서현진 배우는 매 촬영 강력한 집중력을 발휘해 강지선 캐릭터를 그려냈다. 왜 서현진이 '믿고 보는 배우'인지 확인할 수 있을 것이다. 시청자 여러분의 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.여러 작품을 흥행시키며 '믿고 보는 배우'로 자리매김한 서현진은 지난해 말부터 올해 1월까지 방송된 JTBC '러브 미'는 1%대 시청률로 종영하며 다소 아쉬움을 남겼다.차기작 '라이어'에서는 2016년 방송된 '낭만닥터 김사부' 이후 약 10년 만에 유연석과 다시 만난다. 당시 각각 윤서정과 강동주 역으로 호흡을 맞췄던 두 사람이 이번에는 서로 다른 진실을 주장하며 충돌하는 관계로 변신한다.'라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr