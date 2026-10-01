김진호, 황인목 PD가 "지코는 섭외 0순위였다"고 밝혔다./사진제공=SBS Plus·MBN

이하 김진호, 황인목 PD와의 일문일답 전문.

SBS Plus·MBN 예능 '상남자의 여행법 in 대만'을 연출하는 김진호, 황인목 PD가 한층 더 독하고 유쾌해진 두 번째 여정을 예고했다.오는 10월 6일 첫 방송되는 '상남자의 여행법 in 대만'은 본능 따라 즐기는 '극P' 상남자들의 생생한 날것 여행기다. 지난 시즌 '중남자'이자 막내로 맹활약했던 빅뱅 대성이 하차한 가운데, 추성훈과 김종국은 새 막내로 낙점된 프로듀서 겸 래퍼 지코와 손잡고 대만에서 새로운 케미를 선보일 예정이다.앞서 방송된 '상남자의 여행법 in 규슈'는 SNS 플랫폼 합산 조회수 1억 뷰 육박, 대만 1위 OTT 프라이데이 비디오(friDay Video) 3주 연속 1위를 석권하며 인기를 입증했다. 오는 12월에는 싱가포르에서 열리는 아시아 최대 콘텐츠 마켓 ATF(Asia TV Forum & Market) 진출까지 확정했다. 성공적인 첫 시즌을 지나 '상남자의 여행법 in 대만'으로 돌아온 두 연출자가 인터뷰를 통해 직접 소감을 전했다.김진호 PD : '상남자의 여행법 in 규슈'를 많은 시청자분들께서 사랑해 주신 덕분이다. 요즘처럼 방송가가 어려운 시절에 8부작으로 확장된 '상남자의 여행법 in 대만'을 제작할 수 있다는 게 정말 감사할 따름이다. '상남자의 여행법 in 대만'도 재미있게 준비했으니 많은 사랑 부탁드린다.황인목 PD : SNS 8천만 뷰, 유튜브 구독자 28만 명 달성, 대만 OTT 3주 연속 1위 등 시청자분들의 사랑이 없었다면 불가능했을 일이다. 감사한 마음과 동시에 부담감도 생긴다. 그만큼 열심히 준비했다.김진호 PD : '상남자의 여행법 in 대만' 게스트의 기준은 '젊고, 핫하고, 2MC와 잘 어우러질 수 있는 분'이었다. 그중 0순위가 지코였다. 지코는 '상남자의 여행법 in 규슈'를 너무 재미있게 봤다며 정말 단시간 내에 흔쾌히 합류를 결정했다. 어안이 벙벙하기도 하고, 프로그램이 잘 되려니까 '진짜 일이 이렇게 풀리는구나'라는 생각도 들었다.황인목 PD : '상남자의 여행법 in 규슈'에서 빅뱅 대성의 합류가 '신의 한 수'라는 평가가 많았다. 대성의 뛰어난 예능감도 물론 있겠지만, 적당한 세대 밸런스가 잡혀 출연진 간의 케미도 잘 살았다. 시청층도 넓어지고, 무엇보다 국내외 많은 팬덤을 보유한 글로벌 게스트 출연 덕에 SNS나 해외 OTT에서의 반응이 폭발했다는 의견이었다. 이번 지코도 그런 부분에서 상당히 기대가 된다.김진호 PD : 대성이 중남자라면 지코는 '자칭 상남자'다. 형님들 앞에서 기죽지 않으려 애쓰는 모습들이 재미있게 담겼다. 또 지코 하면 떠오르는 게 카리스마, 완벽주의자, 대한민국 탑 프로듀서 이런 이미지들인데, 이런 모습은 온데간데없고 '청년 지코'의 인간미 넘치는 매력들이 담긴다. '막내' 지코, '깨갱' 지코, '아재' 지코 등등 수많은 밈과 별명들이 확산될 거라 자신한다.황인목 PD : 반전 매력의 향연이 펼쳐진다. 트렌드를 앞서가는 챌린지 시조새 지코가 '제육과 돈가스'를 좋아하고, 아재 개그를 남발하며, 나중엔 쓰레빠를 질질 끌며 야시장을 배회한다. 순수하고 소탈한 인간 지코의 매력에 모두 빠질 것이다.김진호 PD : 론칭 2주 만에 대만 OTT 프라이데이 1위를 찍고, 3주 연속 1위를 유지한 건 정말 대단한 기록이라 생각한다. 짧은 기간이지만 '런닝맨'도 넘어설 정도였다. 이번엔 대만의 곳곳을 국내에 소개하며 꼭 보답하고 싶었다.황인목 PD : '상남자의 여행법 in 대만'의 결은 '상남자의 여행법 in 규슈'와 동일하다. 대만의 숨겨진 소도시, 방송 최초 공개되는 1등 맛집, 이색 체험 등 다양한 볼거리를 소개하는 데 중점을 뒀다. 저도 대만을 여러 번 가봤음에도 불구하고 '대만에 이런 곳도 있었어?'라고 느낄 정도로 알차게 준비했다. 재미있게 즐겨주시면 감사하겠다.김진호 PD : 2MC의 티격태격 케미는 우리 프로그램의 시작점이자 디폴트, 기본값이다. 그런데 이번엔 더 업그레이드된다. '상남자의 여행법 in 규슈'엔 추성훈, 대성이 팀을 이뤄 종국을 공격했다면, 이번엔 팀이 자주 바뀐다. 때로는 '성훈-지코팀', '종국-지코팀', 심지어는 '성훈-종국팀'까지 바꿔가면서 상대를 놀리고 몰아세우는 재미가 있다.황인목 PD : 두 분 케미의 근원은 사실 서로에 대한 리스펙트가 자리한다. 카메라 뒤에서는 엄청 서로를 배려하고 존중해준다. 다행히 그런 모습은 카메라에 안 담기겠지만, 재미있게 웃어주시되 예능은 예능으로 봐주셔도 좋을 것 같다.(웃음)김진호 PD : 제가 추성훈 형을 때리던지, 추성훈 형이 저를 때리던지 둘 중 한 장면은 무조건 방송에 나갈 거다.황인목 PD : 로우킥 장면은 총 2번 방송에 나간다. 그 로우킥이, 누구에게 향했을지는 한번 시청자 여러분도 지켜봐 달라.김진호 PD : 표면적으로는 세 사람이 즐기는 즉흥 여행이지만, '정글의 법칙' 제작진이 만드는 만큼 EBS '세계테마기행'이나 KBS '걸어서 세계속으로'처럼 현지 문화와 여행지, 음식과 장소를 소개하는 다큐멘터리적 요소를 담으려고 노력했다. 여행을 가실 때 참고할 만한 알찬 정보도 열심히 준비했다. 많은 시청 부탁드린다.황인목 PD : 올여름 상당히 더웠는데, 제 생각에 예능은 횡단보도 옆에 있는 '그늘막'이라고 생각한다. 힘든 일상에서 조금이나마 더위를 식히실 수 있게, 생각 없이 웃으실 수 있게 해드릴 수 있으면 좋겠다. 그리고 MBN과 공동제작으로 노출 채널과 빈도가 늘어나는 만큼 많은 분들이 보고 즐겨주셨으면 좋겠다.'상남자의 여행법 in 대만'은 오는 10월 6일 오후 9시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr