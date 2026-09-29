이상민이 '운명네컷' MC로 출연한다. /사진=텐아시아DB

이상민이 '운명네컷' MC로 출연한다. /사진제공=KBS Joy

방송인 이상민과 트로트 가수 하유비가 신(神)개념 고민 상담소 ‘운명네컷’ MC로 출격한다.오는 30일 첫 방송되는 KBS Joy 신규 예능 프로그램 ‘운명네컷’은 미래에 대한 불안과 남모를 고민, 삶의 무게를 안고 살아가는 이들을 위한 신개념 고민 상담 예능이다. 실제 무속인들이 ‘운명술사’로 나서 사연자들의 고민과 운명을 짚으며 시청자들의 답답한 속을 시원하게 뚫어줄 예정이다.이번 프로그램은 특수 제작된 ‘운명네컷’ 부스를 통해 매주 저마다의 사연을 마주한다. 4인의 운명술사는 각자 매칭된 사연자의 고민을 자신만의 방식으로 풀어내며 인생의 방향을 조언하고, 지나온 삶부터 앞으로의 미래까지 사연자들의 희로애락을 담아낸다.프로그램을 이끌어갈 MC로는 이상민과 하유비가 호흡을 맞춘다. 산전수전 다 겪은 인생 베테랑 이상민은 경험에서 우러난 현실적인 조언을 전하고, 하유비는 특유의 공감력으로 사연자들의 마음을 세심하게 들여다보며 4인의 운명술사와는 또 다른 시선으로 깊이를 더할 전망이다.첫 방송부터 파격적인 사연들이 쏟아진다. ‘사랑하는 사람을 잃었다’는 고백에 이어 ‘신내림을 받고도 무당의 길을 거부’하는 사연자가 등장해 스튜디오에 긴장감을 불어넣는다. 여기에 남편의 재산 탕진으로 불거진 부부 갈등부터, 22년 차 개그맨 남호연이 무대 뒤 일과 인생에 대한 고민을 안고 사연자로 직접 부스를 찾아 속내를 털어놓는다.한편, 이상민은 최근 웨이브 오리지널 '피의 게임X'에 출연해 "작년에 15억 원을 벌었다"고 직접 밝히며 전체 출연진 중 최고 연봉자로 화제를 모았다. 결승을 목표로 달렸던 그는 지난 8월 "아내와 함께 병원에 가야 한다"며 10살 연하 아내를 챙기기 위해 자진 기권 후 중도 하차한 바 있다. 서바이벌 하차의 아쉬움을 뒤로하고 새 예능 MC로 마이크를 잡은 그의 활약에 기대가 모인다.'운명네컷'은 오는 30일 수요일 오후 11시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr