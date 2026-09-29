'닥터X' 선공개 영상이 공개됐다./사진제공=SBS

'닥터X' 선공개 영상이 공개됐다./사진제공=SBS

김지원이 구서대학교병원 의사들을 향해 독설 일침을 날렸다.오는 10월 9일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’(이하 '닥터X')는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 계수정의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.‘김부장’, ‘모범택시’, ‘열혈사제’, ‘지옥에서 온 판사’ 등으로 독보적인 흥행 계보를 잇는 SBS 하반기 최고 텐트폴 IP로 기대를 모으고 있다. 여기에 김지원(계수정 역), 이정은(장희숙 역), 손현주(부승권 역), 김우석(박태경 역) 등 믿고 보는 주연진이 나선다.이런 가운데 ‘닥터X’ 측이 계수정의 독보적인 카리스마를 담은 1화 선공개 영상을 공개했다. 계수정은 구서대학교병원의 외과의 공백을 메우기 위해 의사 용역 소개소에서 파견된 프리랜서 외과의사로, 수술에만 집착해 일명 ‘수술방의 미친 계’로 불리는 인물이다. 부정부패가 난무하는 구서대학교병원에서 오직 실력으로만 부패한 의료 권력을 도려내며 병원 내 권력의 판도를 뒤흔들 예정이다.공개된 선공개 영상은 구서대학교병원 의사들 앞에서 눈 하나 깜짝하지 않고 사이다 팩폭을 퍼붓는 계수정의 모습으로 흥미를 자극한다. 계수정은 외과 교수 배흥곤(이성욱 분)과 레지던트 말년차 마성규(권승우 분)를 향해 "나, 너네 싫어"라고 거침없이 돌직구를 날린다.이어 계수정은 표정 하나 바뀌지 않고 속사포처럼 날 선 일침을 가하기 시작한다. "돈 잘 벌고 출세하려고 공부만 한 인간들, 윤리고 신념이고 생각 없이 그저 멍청하게 똑똑한 인간들"이라며 구서대학교병원 의사들의 민낯을 날카롭게 꼬집는 가하면, "위 구린 건 못 본 척하고 지 구린 건 시스템 탓이나 하고"라며 콧대 높은 의사들의 자존심을 납작하게 만든다.이어 "환자가 얼마나 고생할지 뻔히 알면서, 목숨이 걸렸는데 어떻게 하면 그냥 넘어갈까만 생각하는 안일한 인간들"이라며 부조리함을 하나하나 짚어낸 후, "그냥 의사이기만 한 인간들. 야, 너네 진짜 후져"라고 마침표를 찍는다. 독설에 의사들의 분노가 폭발하며 긴장감이 고조되는 순간, 계수정은 6시 정각이 되자 미련 없이 가방을 챙겨 쿨하게 퇴근한다.구서대학교병원 내 부패한 의사들의 행태를 거침없이 꼬집으며 말문을 막히게 하는 계수정의 독설이 폭발하는 가운데, 부정부패로 얼룩진 병원 속에서 환자의 생명과 원칙을 지키기 위해 계수정이 펼쳐 나갈 통쾌한 정의 구현에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr