사진=손태영 유튜브

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배우 손태영이 입시를 앞둔 고3 아들의 축구 열정에 결국 두 손을 들었다.27일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '살림만 하던 손태영이 뉴욕 한복판 패션쇼에 등장하자 일어난 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 뉴욕 패션쇼 행사장으로 이동하던 중 아들 룩희 군의 근황을 전했다. 그는 "벌써 지친다. 아침에 애들 다 정리하고 오니까"라며 바쁜 아침을 보낸 뒤 외출에 나선 일상을 공개했다.동행한 지인이 룩희 군이 까맣게 탄 모습을 언급하자 손태영은 "걔는 축구 시작하자마자 그렇게 됐다"고 말했다. 축구를 하다 다친 부위가 아직 완전히 낫지 않았다는 설명도 덧붙였다. 손태영은 "다친 데가 아직 안 나았다. 아파도 한다"며 축구를 향한 아들의 남다른 열정을 전했다.다만 고등학교 3학년인 아들을 바라보는 엄마의 마음은 복잡했다. 지인이 축구를 하는 룩희 군의 표정이 무척 밝아 보였다고 하자, 손태영은 "그럴 때냐. 지금 고3인데"라고 반응했다. 그는 "축구에 지금 올인할 때가 아닌데 걱정이 된다"고 솔직하게 털어놨다.손태영은 룩희 군이 일주일에 거의 다섯 번씩 축구를 하러 나간다고 밝혔다. 학교 코치진까지 새로 바뀌며 활동에 더욱 의욕을 보인다는 것. 특히 영상 촬영 당일은 룩희 군의 SAT 시험일이었다. 손태영은 "이번 주 계속 축구했다"며 답답함을 드러내 웃음을 안겼다.최근 경기 이야기도 공개됐다. 룩희 군은 팀이 9대 1로 크게 이긴 경기에서 어시스트 두 개를 기록했다며 손태영에게 자신의 활약을 신나게 설명했다고. 축구에 익숙하지 않은 손태영은 "상대 팀 너무 못하는 거 아니야?"라고 물었고, 룩희 군은 "아니다. 우리 작년에 졌다"고 반박한 것으로 전해졌다.손태영은 공부도 아들이 알아서 한다고 하지만 부모 입장에서는 마음을 놓기 어렵다고 했다. 그러면서도 "자기가 알아서 하겠다고 하더라"며 아들을 믿어보려는 모습을 보였다. 지인이 '행복한 고3이면 된 것 아니냐'고 위로하자 손태영 역시 "인생 뭐 있냐. 행복하면 됐다"고 말해 현실 엄마의 해탈한 면모를 드러냈다.한편 손태영은 2008년 권상우와 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 현재 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 활동하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr