사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

배우 노윤서가 하와이에서 촬영한 다양한 모습을 공개했다.노윤서는 최근 자신의 인스타그램에 "Hawaiiiii🐬"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노윤서는 야자수가 늘어선 밤거리에서 휴대전화를 양손으로 들고 화면을 바라보고 있다. 가느다란 끈이 달린 블랙 원피스를 입고 긴 검은 머리를 한쪽 어깨 앞으로 내려뜨렸으며 손목의 비즈 팔찌와 어깨에 멘 검은색 가방도 함께 보인다. 노윤서의 깊은 일자 쇄골이 노윤서가 뼈말라임을 보여주고 있다.이어진 사진에서 노윤서는 햇빛이 내리쬐는 도로 옆에서 직접 카메라를 들고 한쪽 눈을 감은 채 셀카를 촬영하고 있다. 검은색 민소매 크롭톱에 여유 있는 데님 팬츠를 입었으며, 머리 위에는 검은색 선글라스를 올리고 가느다란 목걸이를 착용했다. 허리 옆으로는 무늬가 들어간 스카프가 늘어져 있다.또 다른 사진에서 노윤서는 같은 차림으로 푸른 바다가 내려다보이는 곳에 서서 전신을 드러냈다. 한 손을 머리 위 선글라스에 가져간 채 고개를 살짝 숙이고 있으며, 블랙 크롭톱과 낮게 내려 입은 데님 팬츠 사이로 허리선이 드러난다. 발아래로 이어진 짙은 녹색 숲과 해안선, 수평선까지 펼쳐진 푸른 바다가 노윤서의 뒤를 채우고 있다.마지막 사진에서 노윤서는 실내 테이블에 팔을 기대고 앉아 한 손으로 갈색 음료가 담긴 잔을 들어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 검은색 민소매 상의에 머리 위로 선글라스를 올린 모습이다. 탄탄한 팔 라인이 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "이쁘니", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "꺄 넘 예쁘다", "노윤서가 나라다잉", "사랑해 진짜" 등의 댓글을 달았다.한편 2000년생인 노윤서는 26세이며 이화여대 서양화를 전공한 것으로 알려졌다. 아울러 노윤서는 남주혁과 넷플릭스 오리지널 시리즈 '동궁'에 출연했다. '동궁'은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 갖춘 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다. 노윤서를 비롯해 남주혁, 조승우가 출연한다. 노윤서는 tvN '언니네 산지직송3'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr