김용빈, 유픽 'K-브랜드 파워 No.1 초대 1위 등극…'막강한 팬덤 화력 입증'

사진 = 유픽 제공

트로트 가수 김용빈이 글로벌 팬덤 플랫폼 유픽(UPICK)의 새로운 투표인 'K-브랜드 파워 No.1'에서 초대 정상 자리에 올랐다.지난 8일부터 22일까지 진행된 ‘K-브랜드 파워 No.1’은 배우, 트로트 가수, 솔로 가수, 아이돌 등 분야와 장르의 경계를 넘어 현시점에서 주목받고 있는 K-셀럽들의 브랜드 파워를 조명하기 위해 새롭게 마련된 투표다.첫 투표 결과 김용빈이 최종 1위를 차지하며 ‘K-브랜드 파워 No.1’ 첫 우승 주인공의 영광을 안았다.이번 투표는 특정 분야에 국한하지 않고 최근 활동과 화제성, 대중적 영향력 등을 종합적으로 고려해 후보군을 구성한 것이 특징인 만큼 변우석, 방탄소년단(BTS) 진, 전유진 등 각 분야에서 활약하고 있는 스타들이 후보에 이름을 올렸고 이 가운데 김용빈이 정상에 오르며 팬들의 높은 관심과 지지를 확인했다.우승 리워드로는 서울 광화문 청계빌딩 전광판 광고가 제공된다. 서울 도심 한복판에서 김용빈의 모습을 만나볼 수 있는 만큼 이번 투표의 의미를 더할 전망이다.김용빈은 음악 활동도 활발하게 이어가고 있다. 김용빈은 지난 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 '당신뿐입니다'를 발매했다.'당신뿐입니다'는 오랜 시간 묵묵히 곁을 지켜준 소중한 사람을 향한 감사와 헌신적인 사랑을 담은 곡으로 따스한 피아노 선율과 웅장한 오케스트라 사운드에 김용빈 특유의 깊이 있는 음색과 호소력 짙은 보컬이 어우러져 진한 감성을 완성했다는 평가를 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr