래퍼 스윙스가 배우로서 첫 프로필 촬영에 나선 모습. / 사진=스윙스 SNS

사진=스윙스 SNS

래퍼 스윙스가 청소년 관람 불가 영화에 출연한 가운데, 미성년자들을 향해 당부의 글을 남겼다.스윙스는 23일 자신의 인스타그램 스토리에 한 누리꾼이 자신에게 보낸 DM(다이렉트 메시지)을 캡처해 게재했다.영화관 아르바이트생이라는 이 누리꾼은 스윙스에게 "다들 아침부터 '타짜' 보러 와서 주민등록증 검사하느라 힘들었다"고 호소했다. 그러면서 "미성년자들 몰래 못 들어오게 해달라"고 호소했다.아르바이트생이 언급한 '타짜'(영화 '타짜: 벨제붑의 노래')는 오늘 개봉했다. 스윙스가 출연했으며, 청소년 관람 불가 작품이다.이에 스윙스는 "야 민자들아, 사랑하는데 너네 아직 그러면 안 돼. 알바 형들이 힘들다잖냐"라며 미성년자들의 관람 자제를 요구했다.한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr